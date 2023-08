Mga kakandidato sa BSKE, pinaalalahanan vs premature campaigning

Workers at the National Printing Office in Quezon City prepare test ballots before printing the official ballots and accountable forms for the Barangay and Sagguniang Kabataan Elections on August 21, 2023. Mark Demayo, ABS-CBN News

Pinaalalahanan ni Commission on Election (Comelec) Chairman George Garcia ang mga maghahain ng certificate of candidacy (COC) para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election na hindi pa maaaring mangampanya.

“Basta lahat po ng magfile ng certificate of candidacy simula bukas hanggang September 2, kayo po ay considered nang kandidato. Bawal ang premature campaigning. Lahat ng mga materials na mayroon kayo, kailangang tanggalin. Bawal maglagay ng kahit anong materials, kahit walang nakalagay na 'vote for.' Kinakailangan na nasa social media post, kailangan tanggalin lahat,” ani Garcia sa panayam sa TeleRadyo Serbisyo nitong Linggo.

Dagdag pa ni Garcia, lahat ng magsusumite ng COC ay awtomatikong ituturing na opisyal na kandidato, at maari silang masampahan ng reklamong premature campaigning at disqualification.

“Kaya po kayo ay kandidato na, pwede po kayong ma-file-an ng kasong kriminal na premature campaigning at disqualification kung kayo ay mangangampanya na pagkatapos mag-file ng certificate of candidacy,” aniya.

Magsisimulang tumanggap ng COC ang Comelec ngayong Lunes, Agosto 28 hanggang Setyembre 2.

Magsisimula na rin ang election gun ban pagpatak ng 12:01 ng madaling araw, Agosto 28.

Magsisimula naman ang campaign period sa Oktubre 19 hanggang 28.