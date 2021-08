Health workers sinisingil ang iba pang pangakong benepisyo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kahit pagod na sa duty, naglabasan ang ilang health workers ng Tondo Medical Center para mag-ingay at iprotesta ang hindi pagbabayad sa kanilang mga benepisyo.

"Ang liit na nga ng suweldo, 'yung benepisyo na pang-augment na lang du'n sa araw-araw na kabuhayan ng manggagawang pangkalusugan ay hindi pa tinatamasa... Exhausted na rin po kami. Kung si Secretary Francisco Duque po ay hindi makatulog, kami ni hindi makaupo," hirit ni Ernesto Bulanadi ng employees association ng pagamutan.

August 20 nang magbigay si Pangulong Rodrigo Duterte ng 10 araw na deadline para tugunan ang issue sa benepisyo ng mga health worker.



Miyerkoles, naglabas ang Department of Budget and Management (DBM) ng P311 million, at Huwebes, ipinamahagi umano ito ng Department of Health (DOH) sa mga regional office kaya para sa kagawaran, natupad na ang pangako.

Pero paalala ng Alliance of Health Workers (AHW), ang pondo ay para lang sa special risk allowance (SRA) ng limitadong bilang ng health workers at marami pa ang sinisingil nilang benepisyo, tulad ng hazard pay, meal allowance, at iba pa.



"Kaya pala ni President Duterte na magsabi na bayaran na 'yung mga health workers, imagine 3 sulat tayo sa Malacañang, at pinasa-pasa niya tayo sa DBM, sa DOH. Bakit pinaabot pa ngayon? Kasi marami nang nag-resign," sabi ni AHW president Robert Mendoza.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News