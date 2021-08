MAYNILA—Sinagip ng mga pulis sa Pasay City ang 2 magkarelasyong Chinese na sinasabing dinukot ng kapwa Chinese para mahuthutan umano ng pantubos.

Inaresto sa entrapment sa isang paradahan sa Barangay 13 Miyerkoles ng gabi ang 2 Chinese at isang Pinoy na sangkot sa umano’y pangingidnap.

Pinababa sila ng van matapos abutan ng pera ang isa sa kanila.

Pero kuwento ni Pasay Police chief Col. Cesar Paday-os, pangalawang grupo na ito na kumidnap sa 2 biktimang Chinese na kapwa 38-anyos at taga-Makati.

Kuwento ng mga biktima, nag-a-apply umano sila ng trabaho sa isang nagpakilalang employer sa Las Piñas.

Pero nang mamasukan na sila roon noong weekend, tinutukan daw sila ng baril at ikinulong ng 3 araw sa isang bahay.

Pinagbayad umano ng 1.5 million Chinese yuan o mahigit P11 milyon sa pamamagitan ng electronic transfer ang mga kamag-anak ng mga biktima sa China.

The 3 were entrapped in an operation after demanding P400,000 in exchange for the victims.



Police said the victims were sold to the suspects by a group that detained them in Las Piñas & asked for ransom of over P11-M in yuan from relatives in China.



