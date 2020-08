Biyahe sa ilang ruta matumal sa pagbabalik-pasada ng ilang jeep

MAYNILA - Matumal pa rin ang biyahe ng ilang ruta ng jeep na pinayagang pumasada ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ayon sa ilang tsuper.

Kasabay ito ng pagdagdag ng ruta na pinayagang bumiyahe ng gobyerno sa pautay-utay na pagbabalik-pasada ng mga tradisyunal na jeep.

Ayon sa ilang tsuper, hirap silang maghanap ng pasahero dahil may mga nagwo-work from home at wala pa ring pasok sa mga eskuwela.

“Kung takbo ka ng takbo walang mapupuno dahil konti ang pasahero. Ang mangyayari niyan labo-labo na. Kakaunti pasahero tapos ang daming sasakyan,” ani Jojit Santiago, isang tsuper.

Samantala, kahit pa man pinayagang pumasada ang mga jeep mula Divisoria hanggang Baclaran ay hindi pa rin namasada ang mga jeep.

Kaya ang pasaherong si Ricarte Matronio, sumakay muna ng e-trike papasok sa trabaho sa U.N. Avenue.

Inagahan din ni Nestor Lamoste, pasahero ng jeep na makaalis ng bahay para makasakay papunta sa trabaho sa Rizal.

Nitong Miyerkoles ay pinayagan ng LTFRB ang nasa 1,000 pang tsuper na bumiyahe sa ilan pang ruta.

‘SANA BUMALIK SA NORMAL’

Ang ilang tsuper gaya ni Victoriano Mercado, naghiyawan nang malaman na kasama ang ruta nila sa mga pinayagan ng LTFRB na bumiyahe.

“Tuwang-tuwa po kami lahat ng mga driver na nag-aabang na makabiyahe po kami. Tuwang-tuwa rin po pamilya ko. Sa pagmamaneho lang talaga ang hanapbuhay,” ani Mercado.

Umaasa naman ang barker na si Analyn Lato na maibalik sa normal ang biyahe sa pamamasada.

Ang dati kasing P1,000 na naiuuwi sa pamilya kada araw, nasa P300 na lang ngayong general community quarantine.

“Mas nakakabuhay po kasi ng pamilya yun eh. Malapit na

magpasukan at may pinag-aaral ako. Kaya mas maganda po ibalik na lang nila,” ani Lato.

Sa Caloocan, namamalimos pa rin ang ilang tsuper gaya ni Renato Brito na hindi pa rin makapamasada.

“Kapag naka 150-200 umuuwi na ako. Kapag may magandang bigay, bumibili ako ng bigas at ulam. Kahapon P20 lang nakuha ko kalahating araw na pamamalimos, umuwi nalang ako sana talagang makapamasada na kami, marami na sa amin ang nagugutom,” ani Brito.

Hiling nila na madagdagan pa ang mga ruta na payagang makapamasada para makabalik na rin sila sa maayos nilang hanapbuhay.

— Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News