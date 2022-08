Higit 20 tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isinailalim sa random drug test.

MAYNILA — Isinailalim sa random drug test ang mga miyembro ng Philippine National Police (PNP) Anti-Cybercrime Group nitong umaga ng Huwebes.

Nasa 24 na personnel ang dumaan sa nasabing random drug test.

Ang random drug test ay regular na ginagawa ng PNP sa kanilang programa kontra droga.

Ayon kay Lt. Michelle Sabino, chief PIO ng Anti-Cybercrime Group, makukuha ang resulta sa loob ng 24 oras.

Umaasa silang lahat ay magnenegatibo sa nasabing drug test.

Pero kung may magpositibo, may kahaharapin itong parusa at posibleng kasong administratibo.

"Wala pang nagpa-positive noon. Kung may mag-positive naman may sanction sa kanila," ani Sabino.

