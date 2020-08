Paglalagay ng pinto sa kaliwang bahagi ng bus isinusulong

Itinutulak ng Department of Transportation na ilagay sa kaliwang bahagi ng bus ang pintuan nito dahil nasa innermost lane na ng EDSA ang babaan at sakayan.

Layon ng paglalagay ng pintuan sa kaliwang bahagi ng bus na gawing ligtas ang pagbaba at pagsakay ng mga pasahero.

Sa sistema kasi ngayon, iikot pa ang mga pasahero paglabas mula sa kanang bahagi ng bus papunta sa mga bus stop.

"'Yong EDSA bus lane natin, nasa median na 'yong bus stop and ang international practice, 'pag nasa median 'yong bus stop mo, dapat ang babaan mo will also be on the left side for safety purposes," ani Transportation Assistant Secretary Steve Pastor.

Hindi naman problema ang panukala para sa HM Transport, na nag-deploy na ng 3 unit ng bus na may pintuan sa kanan at kaliwa.

May 7 unit pa raw silang idi-dispatch sa susunod na buwan.

Magdadagdag din ang RRCG ng units na may pintuan sa kaliwa sa susunod na buwan.

Pero nilinaw ni Pastor na konsepto pa lang ang paglilipat ng mga pintuan ng mga bus sa kaliwa.

Mariin namang tinutulan ng Alliance of Concerned Transport Organization (ACTO) ang panukala, na anila'y panibagong pasakit lang sa bulsa ng bus driver at operator ngayong may pandemya.

Hiniling ng ACTO na unahin muna ng gobyerno ang pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper na namamalimos na kaysa bigyan ang mga ito ng panibagong gastos.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News