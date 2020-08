Mga magsasaka umaaray sa matumal na benta ng palay sa gitna ng pandemya

STA. BARBARA, Pangasinan — Kayod kalabaw na rin sa pagsasaka ang magsasakang si Bernie Cabrera sa gitna ng krisis sa COVID-19.

Sinasamantala raw nila ang magandang buhos ng ulan para patubigan ang kanilang sakahan sa Barangay Maronong para bumawi dahil doble dagok para sa kanila ang nararanasang pandemya.

Kulang na kulang daw kasi sila sa makinarya para mapadali ang pagsasaka. Idagdag pa ang pambabarat ng mga traders sa pagbili ng kanilang aanihing palay.

"Mahirap gumalaw, may pandemya. Sana tulungan tayong maliliit," ani Cabrera.

Hirap din ang ilang magsasaka at tindera na ibenta ang kanilang inaning produkto lalo na ang mga high-value crops dahil sa pandemic na sinabayan pa ng tag-ulan.

Bumababa raw kasi ang kalidad ng mga gulay at prutas dahil madali itong masira at mabulok pagdating sa palengle.

"Pagdating sa palengke matumal, merong nalalanta, merong nabubulok, kung minsan hindi nailalabas ang puhunan, pinakapakain na lang sa baboy 'yung mga nasisirang paninda," ani Aida Pescador, tindera ng gulay.

Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), hindi pa rin nawawala ang problema sa sektor ng agrikultura dahil hindi pa rin daw sapat ang ibinibigay ng Department of Agricuture na ayuda sa mga maliliit na magsasaka.

"Ang problema nating isa rin is iyong buyer power, medyo bumaba, so dapat iyong importation, dapat pigilin, huwag nilang sabihin na last year ito naman ang in-import natin eh import ulit natin. Dapat hindi ganoon kasi iyong buying power nawala eh, so dapat bawasan or totally ihinto muna iyong pag-i-import ng mga produkto na marami naman tayong local na produces," ani Rosendo So, chairman ng SINAG.

Sa Pangasinan, bukod sa pamimigay ng libreng binhi, abono at pamimigay ng ilang farm machinery, tinatarget ng provincial government na bilhin ang mga local produce ng mga magsasaka sa pamamagitan ng programang "Abig Pangasinan."

Layon nito na matulungan ang mga residente na naapektuhan ng pandemic kabilang na ang mga magsasaka, at mangingisda.

Mismong ang provincial government ang bumibili ng mga produkto para ipamigay sa mga relief distributions at pagkain ng mga pasyente sa mga hospital.

Prayoridad din ng provincial government na mas mapabilis ang pag-transport ng mga produkto papunta sa ibang probinsya at Metro Manila para matugunan ang food supply ngayong may pandemic.