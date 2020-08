Aerial survey isinagawa sa Masbate matapos ang malakas na lindol

Isolated lamang ang pinsalang dulot ng malakas na lindol sa Masbate. Ang bayan ng Cataingan ang nagtamo ng karamihang pinsala mula sa lindol. Larawan mula sa Office of the Civil Defense-Bicol

MASBATE - Nagsagawa ng aerial survey sa Masbate, Martes ng hapon, ang Office of Civil Defense-Bicol, Masbate Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Airforce at 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army para makita ang pinsalang inabot ng probinsiya matapos ang malakas na lindol.

Ayon kay Gremil Alexis Naz, tagapagsalita ng OCD-Bicol, hindi kabuuan ng mga bayan sa lalawigan ang nagkaroon ng pinsala busod ng magnitude 6.6 na lindol na tumama sa Masbate pasado alas-8 ng umaga kahapon.

Naitala ang pinsala ng lindol sa mga bayan ng Cataingan, Placer, Uson, Palanas at Pio Corpus. Sa bayan ng Cataingan ang karamihan ng pinsala, ayon sa OCD.

Sa panayam Martes ng hapon ng ABS-CBN TeleRadyo kay Cataingan Mayor Felipe Cabatana, sinabi niyang tinatantiyang umabot sa P110 million ang damage sa infrastructure sa poblacion ng kaniyang bayan.

Aniya, na-damage raw ang palengke, pier, municipal building, at quarantine facility ng Cataingan.

Ayon naman kay Naz, lumalabas na 26 ang totally damaged na bahay at 35 naman ang partially damaged dahil sa lindol, batay sa paunang assessment.

Nasa 19 naman ang paaralan na napinsala, pero karamihan ay minor damage lang.

May mga naitala ring mga pagbitak ng lupa at sinkhole sa Pio V. Corpus na ipasasailalim sa pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau at Phivolcs.

May mga napinsala ring kalsada at iba pang government public buildings na ayon sa Department of Public Works and Highways ay nagkakahalaga ng higit sa P23-milyon. Ilan sa mga ito ang mismong opisina ng DPWH, police stations, Cataingan Port at Cataingan Public Market.

Pero ayon sa OCD, lahat naman ng national roads ay passable, maliban sa Cataingan-Poblacion Road na one lane lang ang madaraanan dahil sa damaged box culvert.

Sa ngayon, nailikas na sa mga evacuation center ang mga apektadong residenteng.

Posibleng magpadala naman ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng mga tent bilang temporary shelters sa mga apektadong residente. Kasama sa mabibigyan ng tents ang Cataingan District Hospital.

May naka-standby na ring shelter kits ang OCD para sa house repair.

Ang mga locally stranded individual o LSI naman ay inilipat na sa mga barangay facility matapos magkaroon din ng bitak ang quarantine facility sa Cataingan Astrodome at Cataingan Municipal College.

Isa ang naitalang namatay at 48 ang sugatan sa lindol sa Masbate.