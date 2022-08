Mga obrang Pinoy tampok sa art gallery sa Hong Kong

Watch more News on iWantTFC

HONG KONG -- Tampok sa isang exhibit sa Hong Kong ang mga obra o artworks ng ilang Filipino artists. Proyekto ito para ipakilala ang husay ng mga Pilipino.

Dalawang dekada nang nakatira sa Hong Kong ang Pinoy visual artist na si Irene Haagen. Bata pa lang, hilig na niya ang pagpipinta. Nag-aral siya ng painting sa Hong Kong na itinuturing na niyang pangalawang tahanan. Unti-unti niyang natutunan at isinabuhay ang kultura at tradisyon sa syudad.

“ W ala siguro boundary ng likha ng obra. Kung nasa puso n ’ yo, kung ano man ang na fe-feel n ’ yo ipinta, gawin n ’ yo lang,” ani Irene.

Gaya ni Irene, mahilig din sa sining ang kanyang kambal na si Anna Pendry. Itinayo ng magkapatid ang 'Kambal Gallery' noong 2018 na tumutulong sa Pinoy at foreign artists.

“ Maraming salamat po sa oportunidad na mai-share ang sining ng kagalingan ng Pilipino. Proud kami na nakasali kami dito sa exhibition na there are total of 65 galleries. 20 of them...from different parts of the world. At least makikita natin talaga ‘ yung ganda at ang sining ng Pilipino,” sabi ni Anna.

Limang artists ang itinampok sa gallery sa loob ng apat na araw at kabilang dito ang virtual artist na si Salvador Ching na mula sa Bulacan.

“Bitbit ko ang pa gka Pilipino natin and then dinadala ko. Sympre iba ‘ yung dating from lumang image tapos naisasama ko ang technique ng process sa ginawa kong artwork. Very proud din, ” pagbabahagi ni Salvador.

Gaano man kahirap ang pinagdaanan ng mga Pinoy visual artist, ipinakikita nila ang tatag para makabangong muli at ipakita ang galing sa buong mundo.

