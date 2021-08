MAYNILA — Umalma ang ilang grupo ng mga negosyante matapos lumutang na posibleng palawigin pa nang 3 linggo ang enhanced community quarantine sa Metro Manila na matatapos na sana sa Agosto 20.

"Sana hindi na mag-extend kasi apektado ang mga businesses dito sa Maginhawa," ani Charliebebs Gohetia, may-ari ng restaurant.

Ayon sa Employers Confederation of the Philippines (ECOP), dapat anilang balansehin ang pagtugon sa krisis sa kalusugan at ekonomiya at huwag din umanong "i-sensationalize" ang numero.

Sa halip na puro lockdown ay pag-igihin daw ng gobyerno ang pagbabakuna.

"Hirap na hirap ang mga empleyado natin... Bakit tayo masyado nagse-sensationalize ng numbers ang importante riyan hindi tayo mag-lockdown," ani ECOP president Sergio Ortiz-Luis.

Sabi naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI), masyado nang nahagupit ang ekonomiya dahil sa maraming ipinatupad na lockdown.

"Another 5-week lockdown could be the proverbial last straw on the camel's back. It will wipe out the temporary economic gains we earned in between lockdowns and could stop the momentum of business from moving forward," babala ni PCCI acting president Edgardo Lacson.

Sinabi naman ng Department of Health (DOH) na hindi lockdown ang nakikitang solusyon para mapababa ang mga kaso kundi ang pagsunod pa rin sa mga protocol at pagbabakuna.

Gayunpaman, susundin nito ang pasya ng pamahalaan.

"Kung itutuloy ang ECQ o hindi, ito po ay magiging desisyon ng national government with the IATF," sabi ni DOH spokesperson Ma. Rosario Vergeire.

Tiniyak naman ng IATF na susuriin nilang mabuti ang datos sa mga darating na araw upang matukoy kung kakayanin pa ng Metro Manila na patagalin ang ECQ.

Nauna nang inirekomenda ng DTI sa IATF na agad na ibalik sa MECQ ang Metro Manila sa pinakamadaling panahon para makabangon ng ekonomiya.

—Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News