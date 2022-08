Higit 100 dating ruta bubuksan para sa pasukan: LTFRB

Watch more News on iWantTFC

Higit 100 dating ruta ang target buksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board bago ang pagbubukas ng klase sa Agosto 22.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni LTFRB Chairperson Cheloy Garafil na kailangan lang mag-apply ng bagong prangkisa para muling makapasada sa mga dating ruta.

Hinihintay din aniya ng LTFRB ang pag-apruba sa rekomendasyong dagdagan ang mga bus sa EDSA Bus Carousel.

Ayon kay Garafil, 2 linggo na lang ang hindi nababayaran sa mga bus operator na kasama sa libreng sakay.

Nauna nang tiniyak ng Department of Transportation na sasapat ang mga pampublikong sasakyan para sa mga estudyante sa harap ng planong pagbabalik ng full face-to-face classes sa Nobyembre.

Samantala, naghahanda na rin ang Pasig River Ferry Service ng Metropolitan Manila Development Authority sa pagdagsa ng mga estudyante sa pagsisimula ng pasukan.

Marami kasi sa mga sumasakay sa ferry service ay mga estudyante at nagtatrabaho sa mga paaralang sakop ng university belt.

Mula 6 na ferry, gagawin itong 9 sa katapusan ng Agosto para mas marami ang ma-accommodate na mga estudyante, ayon kay Irene Navera ng PRFS.

May bagong ferry rin umanong ibinigay ang isang telecommunications company na may 150 seats at fully air-conditioned.

Nanawagan naman ang PRFS sa mga pasahero na sumunod sa health protocols, at huwag kalimutan ang ID at vaccination card para makasakay.

— May ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News