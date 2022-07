LRT-2 na lang ang train line sa Metro Manila na mag-aalok ng libreng sakay sa mga estudyante sa kanilang pagbabalik-eskuwela, sabi ngayong Miyerkoles ng Department of Transportation (DOTr).

Ipatutupad ang libreng sakay sa mga estudyante mula Agosto 22 hanggang Nobyembre 4, sabi ni Transportation Undersecretary Cesar Chavez.

Nauna nang iniutos na ilibre ang pasahe para sa mga estudyante sa lahat ng government-operated railway, kasama ang MRT at Philippine National Railways (PNR).

"Ang instruction ni Presidente [Marcos Jr.] ay recalibrate the policy. That’s the word of the president... So noong initial discussion, there is already a consensus na lahat (MRT3, PNR, LRT2). But of course, during the Cabinet meeting, the instruction of the president to recalibrate and focus on the LRT-2," ani Chavez.

LRT-2 kasi umano ang pinaka-praktikal na linya na gawing libre sa mga estudyante.

Bago ang COVID-19 pandemic, ang LRT-2 ang may pinakamaraming estudyanteng naisasakay sa halos 4,500 kada araw, kompara sa MRT-3 at PNR na tig-higit 1,500 lang.

Higit P500 milyon na ang nailuwal ng ogbyerno para sa libreng sakay sa MRT-3 sa loob ng 3 buwan. Malaki na rin umano ang sinagot na pasahe sa PNR.

Iniutos din umano sa DOTr na kalauna'y tanggalin ang mga libreng sakay at ipatupad ang fare discount sa mga estudyanteng sasakay sa tren.

Mas mataas na singil naman ang aasahan sa mga school service, lalo't 2 taon na silang hindi nakapagpasada at mataas ang presyo ng diesel, ayon sa National Alliance of School Service Association.

Dahil sa pagkalugi, marami na ang nagbenta ng mga school service unit nila at nag-aalangan kung babalik pa sa industriya.

Nakikiusap ang grupo ng mga school service operator na i-waive o bawasan ang renewal fee nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, para mabawasan ang gastos sa pag-operate.

Titiyakin naman umano nilang ligtas ang mga estudyanteng sasakay sa mga unit nila.

Samantala, pinag-iisipan naman ng Metropolitan Manila Development Authority na ibalik ang number coding scheme kapag nagsimula na ang face-to-face classes.

Nakatakdang makipagpulong ang DOTr sa ibang ahensiya ng gobyerno sa Biyernes para mapag-usapan ang paghahanda sa pasukan.

Nauna nang inanunsiyo ng Department of Education na dapat bumalik na sa face-to-face classes ang lahat ng paaralan sa Nobyembre.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News