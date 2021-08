Drug suspek patay sa engkuwentro sa Bulacan

BULACAN - Dead on the spot ang isang hinihinalang drug suspek matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Marilao, Bulacan.

Milyon-milyong pisong halaga ng droga ang narecover sa kaniya.

Ayon sa Police Regional Office 3, nakakuha sila ng tip ukol sa ilegal na gawain ng suspek kaya nagpanggap ang isang pulis na bibili ng droga sa target.

Nakipagkita sila sa may Sta. Rosa 2 sa Marilao noong Sabado. Pero matapos ang transaksiyon, nakaramdam umano ang suspek na pulis ang kausap kaya nagpaputok ng baril at nauwi sa engkuwentro.

Napatay ang suspek na may address sa Mandaluyong. Walang natamaan sa mga pulis.

Nakuha naman mula sa suspek ang 6 na plastik na may hinihinalang shabu na may bigat na 550 grams. May street value ito na P3.4 million.

Inaalam na ng mga pulis kung saan ang source ng droga habang tuloy pa rin ang anti-drugs operation ngayong pandemya.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News