Paano sisiguruhing maaprubahan ang unemployment fund application sa SSS?

MAYNILA - Nagsara na noong Biyernes ang restoran na pinagtatrabahuhan ni Riza Ingal kaya pinoproseso na ang mga dokumentong kailangan para makakuha sila ng unemployment benefit ng SSS.

"Malaking tulong sya sa pang araw araw namin lalo na ngayon lockdown na naman , malaking tulong sya sa pamilya namin kasi wala na kaming kita, kanya kanyang diskarte na kung paano mabubuhay po sa mga susunod na araw," ani Ingal,

Mahigit 50,000 na nasibak sa trabaho ang nag-apply ng unemployment benefit sa SSS pero lagpas 37,000 ang tinanggihan dahil kulang ang mga dokumento.

Paalala ng SSS, kailangan nakahulog ng kabuuang 36 months na updated ang kontribusyon sa nakalipas na taon.

May certification din dapat galing sa Department of Labor and Employment at naka-enroll sa my.SSS account kasali na ang bank account na paglalagakan ng pera.

Hanggang P20,000 ang unemployment benefit ng isang naaprubahang aplikante, depende sa monthly salary credit.

Pero nilinaw ng SSS na walang matatanggap na lump sum o pera ang mga miyembrong nawalan ng trabaho.

"Kasi hindi po cheke ang pagbabayad dito, electronic means din kaya dapat yun kanilang mga savings account o kung di kaya sa pay maya o ml lhuiller doon nila matatanggap yun pero dapat bago ka mag apply naka enrol ka muna dun," ani SSS Spokesman Fernan Nicolas.

Online ang transaksyon ng calamity at underemployment benefit sa ngayon sa Metro Manila, na naka modified enhanced community quarantine.

Ang ibang transaksiyon, sa dropboxes muna idinadaan.

Samantala, sa Pag-IBIG, puwede lang makuha ang lahat ng kontribusyon at dibidendo kung naka-20 taon nang hulog ang natanggap na empleyado, retired dahil sa total disability, permanenteng paglisan ng bansa, kritikal na sakit ng isang miyembro ng pamilya, health reason ang dahilan ng pagkakatanggal at pagkamatay.

Pero kahit natanggal na, puwede pa ring mag-multi purpose loan.

"Ang SSS po, hindi yung pagkanawalan ka nawalan ka ng trabaho, ibabalik namin ang kontribusyon at makukuha nyo, hindi po, wala pong ganun sa SSS. Ang SSS po ay isang pension fund na kung saan maghuhulog kayo hanggang 60 yrs old kung employed kayo," ani Nicolas.

Maaari ring ituloy ang hulog ng mga na-retrench bilang voluntary member.

Pero ngayong modified ECQ, online muna ang transaksyon sa PAG-IBIG dahil sarado ang mga sangay nila sa Metro Manila.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News