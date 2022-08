Pormal nang sinampahan ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Law ang 21 pulis ng 503rd Maneuver Platoon, Regional Mobile Force Battalion 5 na umano'y responsable sa pagkamatay ng kabarong pulis na si Jaypee De Guzman Ramores noong Hulyo 26.

Isinampa ang kaso sa Masbate prosecutor's office nitong Huwebes.

Ayon sa Bicol PNP, bago pa man ang insidente, una nang isinugod sa Ticao District Hospital si Ramores noong July 22 nang mag-collapse ito matapos umanong magsagawa ng noontime road run sa bayan ng San Jacinto. Pero nailabas din ng ospital bandang alas-5 ng hapon sa araw ding iyon.

Sa post-mortem examination na isinagawa ng Ticao District Hospital, San Jacinto, Masbate noong July 28, 2022, lumalabas na si Ramores ay nagkaroon ng cardiorespiratory arrest, deep vein thrombosis secondary to pulmonary embolism, at multiple physical injuries secondary to blunt trauma.

Nagtamo rin ito ng mga matitinding galos at pasa, mga paso sa dibdib, mga sugat sa tuhod at paa at iba pang bahagi ng katawan na nagresulta umano sa pagkamatay ni Ramores noong July 26.

Na-relieve na sa kani-kanilang pwesto ang mga pulis na suspek at kasalukuyang nasa kustodiya ng Regional Mobile Force Battalion 5, Regional Headquarters sa loob ng Camp Ola sa Albay.

Bukod sa criminal case, mahaharap din sa kasong administratibo ang mga suspek.

"PRO5 also upholds that investigation on the incident will not stop from the filing of cases by the SITG but it shall likewise put great emphasis on ensuring the accessibility of information while the trial is ongoing," anila.

Nananawagan ang police office sa iba pang pulis na nakaranas ng parehong pang-aabuso na lumantad at magsalita.

Hindi lang umano para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ang minimithi ng tanggapan kundi para tuluyan ng matuldukan ang ganitong klaseng pang-aabuso at initiation rites.

-- Ulat ni Karren Canon