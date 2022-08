Nanawagan ngayong Lunes ang isang grupo ng mga estudyante, guro at magulang na ibasura ang panukalang pagbabalik sa mandatory Reserve Officers’ Training Corps (ROTC).

Tinawag ng No to Mandatory ROTC Network na "pekeng nasyonalismo" ang programa na anila'y dagdag-pasanin lang sa mga estudyante na abala na sa academic workload.

Iginiit ng grupo na nirerespeto ng 1987 Constitution ang karapatan ng mga mamamayang mamili kung personal, military o civil ang gagawin nitong pagseserbisyo sa bayan.

"The government cannot decide how students express their nationalism. The component programs of the National Service Training Program (NSTP) such as the Citizen Welfare Training Service (CWTS) and the Literary Training Service (LTS) offer various ways students can engage in nation-building, including learning relevant topics such as disaster response, health and education," sabi ng grupo.

"Dahil daw sa nangyaring earthquake ay nararapat na ibalik ang mandatory ROTC para mas marami raw ‘yung pwedeng i-mobilize na kabataan. Napakahina ng ganoong palusot para lang ibalik ang mandatory ROTC. Given yung current na batas natin, ‘yong NSTP Act of 2001, pwedeng pwede nang i-mobilize ang ating mga kabataan kahit walang mandatory ROTC," sabi naman ni Kabataan Party-list Rep. Raoul Manuel.

Ayon sa No to Mandatory ROTC Network, marami ring naitalang kaso ng pang-aabuso sa ROTC program noon gaya ng hazing, sexual assault at verbal attack.

Binalikan naman ni Nathan Agustin, pangulo ng student council sa University of Santo Tomas, ang pagkamatay ni Mark Welson Chua.

Si Chua ang UST student na pinatay umano ng mga kapuwa kadete dahil sa paglalantad ng korapsyon sa programa. Ang kaniyang pagkamatay ang nagbigay daan sa pagtanggal ng mandatory ROTC noong 2002.

Kinuwestiyon din ng magulang na si Rose Bihag ang kaligtasan ng military training.

"Bilang isang magulang, syempre tutol kami sa muling pagbabalik ng mandatory ROTC... Paano rin matitiyak ang kaligtasan ng aming mga anak na isasalang nila sa military training?" ani Bihag.

Pinangangambahan din ng mga grupo na maging banta sa academic freedom ang ROTC.

Hinaing naman ng ilang magulang at guro na magiging dagdag-bayarin pa ang mga kakailanganing uniporme, gamit at iba pang fees kung gagawing mandatory ang ROTC program.

"Additional expense sa pagbili ng mga uniform, pagkain at mga kontribusyong tinatawag. Ang panawagan nga namin dito, imbes na ibigay ‘yung budget sa ROTC, ibigay ngayon sa classroom o ligtas na pagbabalik ng paaralan," ani Vlademir Quetua, chairperson ng Alliance of Concerned Teachers.

Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address na bahagi ng kanyang legislative agenda ang pagkakaroon ng mandatory ROTC sa senior high school.

Kasunod ng magnitude 7 na lindol na yumanig sa Luzon, muling isinulong ni Marcos ang mandatory ROTC na aniya'y gagawing handa ang mga kabataan para tumugon sa mga kalamidad.

