Pinoy na isa sa namuno sa kauna-unahang Pride March sa Asya, pumanaw na

MAYNILA — Pumanaw na si Edgardo Allan Tolosa, isa sa mga namuno sa kauna-unahang Pride March sa Asya at Pilipinas, dahil sa problema sa puso.

Ayon kay Ronnie Tolosa, namaalam ang kanyang kapatid 8:30 ng umaga noong Lunes. Aniya, matagal nang may problema sa puso si Allan at palagi nitong sinusugod sa ospital.

"Kausap ko pa siya ng umaga eh ayaw na niyang magpadala sa ospital, nakahiga na lang siya. Tapos nagkausap pa kami ng 6:00 ng umaga huwag ko raw siyang iwan," ani Tolosa sa ABS-CBN News.

"Sayang nga, tuloy-tuloy lang ang kanyang pinaglalaban, kaya lang 'di niya nalabanan ang kayang sakit," dagdag pa niya.

Kwento ni Tolosa, simula pa noong 1970s, aktibo na sa pagkilos si Allan at nakikita na niya ito sa TV bilang miyembro ng ProGay Philippines.

"Panganay namin 'yan. ... Hilig niya talaga, may prinsipyo 'yan. Lumaki kami, simula noong elementary ganoon na siya hanggang sa ngayon," dagdag pa niya.

Today, we mourn the passing of Edgardo Allan Tolosa, one of the founders of ProGay Philippines.



In 1994, they shocked the world by leading the very first Pride March in Asia and the Philippines—amidst threats of police brutality.



PINAKAMATAAS NA PAGPUPUGAY, INANG ALLAN! ✊🏼🌈 pic.twitter.com/9Nl4vJeG88