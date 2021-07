Prusisyon sa Cavite na may paglabag sa health protocols iniimbestigahan: DILG

Viral sa social media ang video ng mga lumalahok sa isang prusisyon sa General Trias, Cavite, kung saan makikitang lumalabag ang mga tao sa health protocol. Screengrab



Iniimbestigahan ngayon ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang pagdaraos ng isang prusisyon sa General Trias, Cavite, kung saan lumabag ang mga tao sa health protocols kontra COVID-19.

Sa video na ipinadala sa ABS-CBN News, makikitang naglalakad at nagsasayawan ang mga tao habang umuulan sa Arnaldo Highway sa Barangay Santiago nitong Linggo.

Lumahok ang mga tao sa karakol, isang tradisyunal na religious procession tuwing pista sa Cavite. Kasama rin sa pagtitipon ang isang barangay chairperson.

Makikita sa video na magkakadikit ang ilan sa mga tao habang walang face mask. Ang Cavite ay kabilang sa mga lugar na isinailalim sa General Community Quarantine mula ika-16 hanggang katapusan ng buwang kasalukuyan.

Itinuturing itong malaking paglabag ng DILG.

"Lahat po ng minimum health standards ay viniolate... Nakakabahala po ito, and DILG will act immediately," ani Undersecretary Jonathan Malaya.

Ayon naman kay Mayor Antonio Ferrer, walang pahintulot ng munisipyo ang pagtitipon.

Wala rin umanong kinalaman ang parokya sa prusisyon at hindi nila ito aprubado.

"Wala kaming pinapayagan. Ang dami nang nag-piyesta rin na mga barangay eh, wala kaming in-allow eh," ani Ferrer.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanin ang panig ng barangay chairperson, pero hindi siya sumasagot sa tawag at text. Wala rin umano siya sa barangay hall.

Ayon kay Josie Cortez, staff sa Barangay Santiago, nabigyan ng show cause order at pinag-quarantine ang mga lumahok sa prusisyon.

Ayon kay Ferrer, humingi ng tawad ang barangay chairperson pero may pananagutan pa rin ito sa naturang paglabag.

Muli namang iginiit ni Malaya na dapat mas maging maingat at responsable ngayon ang publiko, lalo't may local transmission ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

Hinahanap na ang mga dumalo sa pagtitipon at inabisuhang mag-report sa city health office sakaling sumama ang pakiramdam.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

