Abiso sa mga biyahero: RT-PCR at S-Pass, kailangan para makapasok sa Batangas City

BATANGAS CITY - Kailangan nang magsumite ng 7-day valid negative RT-PCR test ang mga papasok na hindi residente sa lungsod na ito, alinsunod sa ipinalabas na Executive Order No. 25 ni Mayor Beverley Dimacuha.

Sa kasalukuyan, bantay-sarado na ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang enforcement agencies ang mga border ng lungsod para tiyaking maipatutupad ito.



Kasabay ng COVID-19 test result, hihingi rin ng S-Pass registration at Travel Pass ang lungsod.

“Ang bigyan natin ng highlight yung mga non residents ng Batangas province , yung manggagaling sa ibang provinces and region. Hihingan sila kabilang sa mga requirements nila para makapasok sa Batangas City ay ito pong S-Pass o itong negative RT-PCR test. Kailangan ito para makapasok at magkaroon ng transaksyon,” sabi ni Marie Lualhati, head ng Public Information Office ng Batangas City.

Kasama rin dito ang mga overseas Filipino worker, maging ang mga galing sa ibang bansa, maari rin silang ilagay sa isolation facility, kung hindi pa tapos sa quarantine.

“Pero kung sila naman po ay nag-undergo na ng quarantine na 14-day quarantine at meron na po silang dala na RT-PCR negative na result, ipapakita lang po ito dito po sa ating composite team, pero ang request lang po din natin paki-inform din po ang barangay para magkaroon ng continuous monitoring sila,” sabi ni Lualhati.

Inabisuhan rin ang mga resort at hotel owners na maglagay ng S-Pass scanner para malaman kung sumusunod ang mga magche-check-in sa IATF.

Ang mga estudyante na nag-aaral at empleyado na nagta-trabaho, maging regular na pumapasok sa lungsod para mag-deliver ng produkto, kahit pa taga-ibang probinsya ay hindi na hihingan ng RT-PCR test at S-pass.

“Hindi na po natin ito kailangan, kasi itinuturing natin po sila na Batangas City residents, pero kung halimbawa mga commercial deliveries pero regular po siya na nagdadala ng mga produkto dito, nagsu-supply po sa ating mga supermarket, mga department store, exempted na rin po siya para dito sa ating RT-PCR test at ito pong S-Pass,” sabi pa ni Lualhati.

Nasa ilalim ng general community quarantine ang Batangas City pero minarapat raw nila itong gawin dahil sa banta ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

“Iniisip po ng pamahalaang lungsod, ng ating mga pinuno, ay makatutulong po ito para higit nating mapangalaagaan ang ating mga mamamayan sa banta nga po nitong Delta variant,” sabi niya.

Humihingi na rin siya ng pasensya, pang-unawa, at kooperasyon sa publiko lalo na’t para sa kapakanan ng lahat ang kanilang ginagawa.

Payo nila na ihanda na agad ang mga kailangang papeles at identification card na ipapakita para makaiwas sa abala.

Para sa dagdag katanungan sa bagong kautusan, tumawag lamang sa hotline number na 043-723-2344.

Sa kasalukuyan, mayroong 147 aktibong kaso ng COVID-19 ang Batangas City. Nasa 6,742 ang nag-positibo sa sakit, 233 ang namatay at 6,362 ang tuluyan nang gumaling.

- Ulat ni Andrew Bernardo