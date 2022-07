Pinoy students, wagi sa International Math Olympiad sa Norway

OSLO - Nakasungkit ng medalya sa iba't ibang kategorya ang Philippine team sa katatapos na International Mathematical Olympiad (IMO). Ngayong taon, host country ang Norway ng patimpalak na ginanap sa Oslo nitong July 6 hanggang 15. Ang IMO ay tagisan ng galing sa matematika para high school students.

Taon-taon itong ginaganap at sinasalihan ng iba't ibang bansa. Ngayong taon, sumali ang mahigit 100 bansa mula sa limang kontinente. Nasungkit ng Philippine team, na may anim na kalahok, ang 2 bronze at 4 na honourable mentions.

Naka-bronze medal si Mohammad Nur Casib ng Philippine Science High School- Central Mindanao Campus at Raphael Dylan Dalida ng Philippine Science High School -Main Campus.

Honourable mention naman sina Sarji Elijah Bona ng De La Salle University-Senior High School, Filbert Ephraim Wu ng Victory Christian International School, Rickson Caleb Tan ng MGC New Life Christian Academy at Enrico Rolando Martinez ng Philippine Science High School-Main Campus.

‘’Luckily enough we we’re able to win bronze medal in the competition po,” sabi ni Raphael Dylan Dalida, Bronze medalist.

‘’It's a conclusion of a really long journey. it has been like a roller coaster ride, full of ups and downs.” sabi ni Mohammad Nur Casib, bronze medalist. Sabi ng participants, ang IMO competition ay hindi lang ang test ng mathematical capabilities kundi paggamit din ng critical thinking.

‘’Tinetest po talaga nya is yung thinking capabilities po ng mga students. Parang how they were able to recognize patterns, how they can recognize certain key properties in like certain things,” sabi ni Enrico Rolando Martinez, honourable mention.

Nag-courtesy call ang Philippine team sa Philippine Embassy sa Oslo, kasama ng kanilang team leader na si Dr. Christian Paul Shio, dalawang observer na sina Hazel Joy Shi at Russelle Guadalupe na lumipad pa galing ng Pilipinas.

Sinalubong sila ni Ambasssador Enrico Fos at ng embassy officials. Proud ang kanilang team leader sa naging resulta ng kanilang paghahanda at hirap na pinagdaanan.

‘’Very proud po kami sa performance ng aming mga estudyante at pinapatunayan ng mga Pilipino, tayo lahat ay world class at kaya natin makipag kompetensiya sa buong mundo,’’ saad ni Dr. Christian Paul Shio, team leader ng grupo.

Personal namang inihatid ng embahada sa Oslo City hall ang mga estudyanteng Pilipino para sa awarding ceremony.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Norway, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Photo & video credit: PE OSLO / IMO 2022 / Marco Camas

KAUGNAY NA VIDEO: