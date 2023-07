WalangPasok: Huwebes, Hulyo 27 dahil sa Bagyong Egay

MAYNILA - Suspendido ang klase at trabaho sa opisina sa ilang lugar ngayong Huwebes, Hulyo 27, bilang paghahanda sa masamang panahong dala ng Bagyong Egay.

Kabilang sa mga nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ang mga sumusunod:

LAHAT NG ANTAS, PUBLIC AT PRIVATE

Balaoan, La Union

Cagayan

Calanasan, Apayao

Ilocos Sur (kasama ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan)

Kasalukuyang nakataas ang Signal No. 3 sa bahagi ng Ilocos Norte at Signal No. 2 sa Cagayan, Kalinga, Abra, Apayao, bahagi ng Ilocos Sur, Mountain Province at Batanes.

Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility Huwebes ng umaga.

