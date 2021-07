26 pasahero, 3 crew ng tumaob na bangka, nasagip sa Surigao del Norte

Nasagip ng Philippine Coast Guard sa Surigao del Norte ang 26 na pasahero at 3 crew ng isang tumaob na bangka nitong Sabado.

Sa imbestigasyon, bandang tanghali nang makatanggap ang Coastguard Surigao del Norte ng impormasyon mula sa isang miyembro ng Philippine National Police (PNP) Maritime Group hinggil sa tumaob na motor banca sa may Bucas Grande Island, Socorro.

Alas-9 ng umaga ng Sabado nang umalis ang bangka na may sakay na 26 na pasahero at 3 crew para sa isasagawang team building sa Sohoton, Socorro. Habang bumabiyahe papunta sa destinasyon, bigla silang nakaranas ng hindi magandang kondisyon ng dagat, malalaking alon at strong current dahilan upang tumaob ang motor banca sa pagitan ng Port of Hayanggabon at Light Station Dahakit, Socorro.

Pagkatapos matanggap ang impormasyon agad rumesponde ang

Coast Guard Sub-Station Claver at PNP Maritime Group sa lokasyon at nagsagawa ng Search and Rescue (SAR) sakay sa MBCA Marian at sinundan ng MBCA Zac Greggor.

Pagdating nila sa lugar, agad inilipat ang mga nasagip papuntang Port of Hayanggabon habang ang tumaob na motorbanca kasama ang kanilang staff at dinala sa Coast Guard Sub-Station para sa dagdag pa na imbestigasyon.

Sa kasalukuyan, ligtas na ang mga pasahero at crew na sakay ng motor banca.



- ulat ni Charmane Awitan