MAYNILA - Bumaba ang naitalang krimen sa bansa sa unang anim na buwan ng taon, ayon sa Philippine National Police.

Batay sa datos ng PNP, mula Enero hanggang Hunyo ay bumaba ng 10.14 porsyento ang index crimes o katumbas ito ng 18,660 na insidente. Ito ay mas mababa kumpara sa 20,765 na insidente na iniulat sa kahalintulad na panahon noong nakaraang taon.

Kabilang sa index crimes ang 8 focus crime na theft, rape, physical injury, murder, carnapping ng motorsiklo, carnapping ng motor vehicle, robbery at homicide.

Bagama't karamihan sa mga focus crime ay bumaba, bahagyang tumaas naman ang robbery ng 6.86 porsyento.

Nakapagtala ng 2,601 ng insidente ng robbery sa unang anim na buwan ng taon, mas mataas sa naitalang 2,434 noong 2022.

Tumaas din ng 2.74 porsyento ang insidente ng homicide.

Nakapagtala ng 525 na insidente ng homicide sa unang anim na buwan ng taon, mas mataas sa naitalang 511 noong nakaraang taon sa kaparehong panahon.

Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, sa kanilang pag-aaral nagsimulang tumaas ang kaso ng robbery noong unti-unti nang bumabalik sa normal ang sitwasyon mula noong pandemya, dahil pinaigting din ng mga kawatan ang kanlilang mga modus.

"Pagkatapos ng pandemic, bumalik din yung komersyo at alam din natin yung ganitong pagtaas ng commercilal activites ay 'yan din 'yung hudyat para 'yung ibang kriminal paigtingin naman yung criminal intent," ani Fajardo.

"Base sa inilibas na datos ng DIDM, nakita natin yan na karamihan sa robbery ay nangyayari sa commercial establishments. So ang effort natin ngayon nag nakikipag-ugnayan tayo sa security managers nitong mga commercial establishments para matulungan tayo," dagdag niya.

"Malaking bagay kung makakapaglagay sila ng mga CCTV cameras doon sa mga establishments nila, yung paglalagay ng mga security personnel."

Sinabi naman ng PNP na pagtatalo ang karaniwang ugat ng karamihang mga naitalang homicide incident.

"Karamihan dito ay triggered ng mga heated arguments, mga inuman, may mga personal grudges so sa pagtatalo ang nangyayari ay nagkakaroon ng sakitan at paminsan ay may mga napapatay pa dito," paliwanag ni Fajardo.

Aminado naman ang PNP na ilan sa mga suspek na sangkot sa mga tinatawag nilang heinous crimes ay nasa impluwensya ng ilegal na droga.

"May mga ilan insidente na particularly 'yung mga tinatawag natin na mga heinous crimes ay may mangilan-ngilan tayong nakikita na yung ibang mga suspect doon ay lango sa ipinagbabawal na droga," ani Fajardo.

"Kaya naman yung ating efforts ngayon ay hindi lamang sa supply reduction program. Pinapalakas na rin natin yung demand reduction program kasi napakalaking bagay na makatuwang natin yung first line of defense, yung pamilya mismo nila magtuturo at magsusumbong kung yung mga kaanak ay involve sa drugs para early stages pa lang ng addiction, drug use ay naaaddress na natin in the form of rehabilitation and reformation program."

Patuloy na paiigtingin ng PNP ang kanilang enhance managing operations lalo na sa mga crime prone areas. Panawagan din ng PNP sa publiko ng tulong at kooperasyon para mas mapababa anila ang krimen sa bansa.

