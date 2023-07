5 pulis na nanlimas sa computer shop sinampahan ng kaso

Taguig — Iniutos ni National Capital Region Police Office (NCRPO) chief PBGeneral Jose Melencio Nartatez Jr ang imbestigasyon at pagtugis 5 pulis Maynila na sangkot sa umano’y robbery ng extortion sa isang computer shop sa Sampaloc.

Sa flag raising ceremony sa Camp Bagong Diwa, Taguig sinabi ng heneral na bukod sa 5, may 2 pang mababawas sa hanay ng pulis sa NCRPO.

Isang pulis NCR umano ang nasangkot sa isang gulo sa Las Piñas at isang naka leave na pulis ang may reklamong robbery sa Dagupan.

“Nabawasan po ng pito, but we will not stop cleansing our ranks kasi po yan ang nagpapa pangit ng imahe ng philippine national police. And of course we are trying to, yung magandang serbisyo sa ating community.” sabi ni Nartatez.

Di umano maintindihan ni Nartatez bakit kailangan pang masangkot ng mga pulis sa katiwalian gayong sapat na ang suweldo ng mga ito.

“I’m wondering why these 7 bad eggs ay gagawa pa ng ganung mga shenanigans. The patrolman’s gross pay today is how much, close to P38,000 gross.”

Dahil dito ipinahinto na niya ang suweldo at benepisyo ng mga ito at pinasasampahan na ng kaso.

“Make sure to get the report and cut pay and allowances na ngayon. Nagbigay na ako ng instruction perhaps nagawa na ngayon. R1 and R7, ensure that administrative charges, kailangan papunta na sa atin.”

Patuloy na pinaghahanap ang 5 pulis Maynila na sangkot sa pangingikil at patuloy din ang koordinasyon ng NCRPO sa Regional Internal Affairs Service para sa pagsulong ng kaso ng mga ito.

“Nandito ang ating RIAS, RIAS sir help us, kung masyado kayong maraming load our investigators will on R7 and R1, bigay niyo na sa amin para mabilis.”