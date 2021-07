Mga Pinoy sa Indonesia pinag-iingat sa paglobo ng COVID-19 cases

Watch more on iWantTFC

Patuloy na mino-monitor ng embahada ng Pilipinas sa Indonesia ang kalagayan doon ng mga Pinoy dahil sa biglang pagdami ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon kay Philippine Ambassador to Indonesia Lee Hiong Wee, naabisuhan na nila ang Filipino community sa Indonesia na mag-ingat.

"Most of our kababayans here, and advise namin doon, stay at home, keep safe, keep healthy," sabi ni Hiong Wee.

Tinatayang nasa 6,000 hanggang 8,000 Pinoy ang nakabase ngayon sa Indonesia, karamihan ay mga professional tulad ng mga guro.

Ayon kay Wee, ang mga nagdaang holiday at pagtitipon ang tinitingnang rason ng mga awtoridad sa Indonesia sa paglobo ng mga kaso doon.

"The real cause there is during the month of May, holiday sila doon... It was really difficult for the government to prevent them from going to the provinces," ani Wee.

"'Yong bagong strain ngayon, 'yong Delta variant, makes it worst," sabi niya.

Sa tala ng Philippine Embassy sa Indonesia, may 5 Pinoy nang nasawi sa COVID-19 ngayong Hulyo.

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang Indonesia ng bagong record high ng mga bagong kaso, na umaabot sa 56,757.

Nagpatupad na ang gobyerno ng Pilipinas ng travel ban sa mga biyaherong mula Indonesia upang maiwasan ang pagpasok ng Delta variant.

Apektado ng travel restriction ang mga Pinoy na nakatakda sanang umuwi ng bansa sa katapusan ng Hulyo.

"Over a hundred Filipinos are booked on this flight which will be affected by the travel ban from Indonesia. Per our communications with the airline, they will be rebooked to a later flight," sabi ni Jacqueline Arquiza, vice consul ng Philippine Embassy sa Indonesia.

Itinanggi naman ng Malacañang na mabagal ang gobyerno sa pagpapatupad ng travel restriction sa Indonesia.

"Hindi naman po too late 'yan kasi meron naman po tayong datos ng mga dumarating na mga pasahero galing Indonesia," sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque.

Sa ibang parte naman ng Southeast Asia, nagpaalala rin ang Philippine Embassy sa Singapore sa mga Pinoy na hangga't maaari ay manatili sa loob ng bahay, iwasan ang matataong lugar, at ugaliin ang pagsuot ng face mask.

Nakapagtala kasi ang Singapore ng mataas na COVID-19 cases matapos matuklasan ang mass gathering sa isang KTV bar doon.

Patuloy din ang paglobo ng COVID-19 cases sa Malaysia, kung saan umaabot sa 11,619 ang naitalang bagong kaso.

Dahil dito, pumalo sa 867,567 ang total number ng COVID-19 cases doon.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News