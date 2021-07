Lalaking nag-amok sa motel sa QC, nakipaghabulan sa pulis, naaresto sa Maynila

MAYNILA - Arestado ang isang lalaki matapos mag-amok at mag-udyok ng habulan ng kotse sa siyudad na ito, umaga ng Martes.

Kinilala ang suspek na si Arvin Tan, na noong 2017 ay nakuhanan rin ng video habang nag-aamok sa Manila Police District Headquarters at nagtangkang tumakas sakay ang isang itim na kotse nang arestuhin ng mga pulis.

Ayon sa Quezon City Police District, nag-check in ang suspek sa isang motel sa Timog Avenue nitong Martes.

Pero nang magche-check out ay hinanap nito ang manager ng motel at humingi ng P20,000.

"Nung palabas na siya, hinahanap itong manager natin. At nung magkita, humingi ng P20,000. Imbis na magbayad ay nanghingi pa siya ng pera," ani QCPD Station 10 chief Police Lt. Col. Alex Alberto III.

Nagtaka ang manager, kaya humingi siya ng tulong sa pulis. Pero sa halip na magpaaresto ay sinubukan pang banggain ng suspek ang kotse ng pulis.

Nanghingi ng back-up ang mga pulis sa MMDA na sinubukang harangin ang suspek sa EDSA Timog.

Nakalusot ito hanggang sa East Avenue, kung saan binangga pa ang sasakyan ng flight stewardess na si Janina Daza.

Nag-counterflow ang suspek sa bahagi ng Blumentritt sa España Boulevard sa Maynila, at binangga ang traysikel ni Michael Donyego.

Nagkahabulan ang suspek at pulis hanggang sa umabot ang mga ito sa Morayta sa Maynila, kung saan hinarang ng mga awtoridad ang suspek.

Narecover ng QCPD ang sasakyan ng Filipino Chinese na suspek na si Arvin Tan matapos ang naganap na car chase kung saan mula Quezon City nakarating pa sa Maynila ang suspek @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/aBMFjorQZA — zyann ambrosio (@ZyannAmbrosio) July 13, 2021

May pulis na nasugatan sa insidente matapos mabaril ang sarili habang tinatangkang butasin ang gulong ng suspek gamit ng kaniyang baril.

Sabi ng QCPD., iimbestigahan nila kung ano ang nag-udyok sa suspek na gawin ito.

Kakasuhan ng estafa, disobedience, resisting arrest, at reckless imprudence resulting in physical injury and multiple damage to property si Tan.

-- May ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

MULA SA ARCHIVES

Watch more on iWantTFC