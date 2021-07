Kaso ng COVID-19 tumaas sa 7 lugar sa Metro Manila: DOH

Watch more on iWantTFC

Pitong lugar sa National Capital Region ang nakitaan ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, sabi ngayong Martes ng Department of Health (DOH).

Kasama sa mga nakitaan ng pagbabago ng trend sa 2-week growth rate ang Manila, Makati, Mandaluyong, Muntinlupa, Malabon, Navotas at San Juan, ayon kay DOH Epidemiology Bureau director Alethea de Guzman.

Nakita sa Navotas City ang pinakamataas na 2-week growth rate, na umabot sa 116 porsiyeto. Sinundan ito ng Malabon, Mandaluyong at Makati.

Ang positibong 2-week growth rate ay nangangahulugang tumaas ang kaso ng COVID-19.

Sa mga lungsod, ang Makati at San Juan ang itinuturing na "high risk" dahil na rin sa mataas na health care at intensive care unit utilization rate.

Sa ibang rehiyon sa Luzon, nakakita ng pababang trend sa Cagayan Valley at Mimaropa habang nag-plateau naman ang mga kaso sa Cordillera Administrative Region, Calabarzon at Bicol region.

Ang dapat maging maingat umano ay ang Ilocos region at Central Luzon, na kasalukuyang pataas ang trend.

Sa Visayas naman, nag-plateau ang Western at Central Visayas habang pababa ang trend sa Eastern Visayas.

Bumaba naman ang mga kaso sa lahat ng rehiyon sa Mindanao maliban sa Soccsksargen.

Magkakaiba man ang trend sa iba-ibang bahagi ng bansa, muling sinabi ng DOH na itinuturing na "low risk" ang bansa, base sa average daily attack rate at kabuuang estado ng mga ospital at quarantine facilities.

Bagaman sa mga matatandang edad 60 pataas nakakakita ng pinakamtaas na kontribusyon sa lahat ng namamatay, bumaba ang bilang ng mga nasasawing senior citizen.

Noong Enero, 71 porsiyento ng mga namamatay ay mga edad 60 pataas pero noong Hunyo hanggang unang linggo ng Hulyo, bumaba ito sa 63 porsiyento. Pinag-aaralan pa ng DOH ang dahilan nito.

"We may see, number one, is it because they’re less mobile and as such, less prone to infection? Or is it because, this was the time we’ve started the vaccination?" ani De Guzman.

Pero hindi nangangahulugang hindi apektado ng virus ang mga bata.

"Even if they are younger, there are still children who have comorbidities. There may be children who may be born premature, there may be children who are born with congenital anomalies and their inherent vulnerability also puts them at more risk," ani De Guzman.

Ayon sa DOH, dapat maging mas maingat sa mga bata lalo na pagdating sa pagbabantay ng warning signs, tulad ng kahirapan sa paghinga.

Madalas kasi ay hindi lubusang nailalarawan ng bata ang nararamdaman kaya hindi agad ito nalalaman.

Pero madalas namang mild na sintomas lang ng COVID-19 ang nararanasan umano ng mga bata.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News