SILIPIN | Mga likha ng Pinoy design student, itinakpok sa Fashion Design show sa Paris

PARIS - Itinampok ang likha ng fashion design student na si Jude Macasinag sa kauna-unahang Fashion Design show sa Institut Français de la Mode (French Institute of Fashion).

Dinaluhan ni First Lady Brigitte Macron at ng mga malalaking pangalan sa French luxury fashion houses gaya ni Sidney Toledano (LVMH), Bruno Pavlovsky (Chanel), Guillaume de Seynes (Hermès) at iba pa.

Dumalo rin sa fashion show ang renowned designers gaya nina Isabel Marant, Julie de Libran at Mossi Traoré.

Umaani ng international press attention ang kakaiba at fresh creations ng bata at promising designer. Naging laman na ng Vogue, Vanity Fair at Women’s Wear Daily ang mga obra ni Macasinag.

Photo credit: Jude Macasinag