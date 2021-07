Labi ng piloto ng nag-crash na C-130, naiuwi na sa Batangas

Nagsagawa ng formation ang Air Education, Training and Command sa labas ng Fernando Airbase sa Lipa City para magbigay-pugay sa pagdaan ng sasakyang may dala sa mga labi ni Major Emmanuel Makalintal, ang piloto ng C-130 plane na bumagsak sa Sulu noong Hulyo 4, 2021.

LIPA CITY—Naiuwi na sa Batangas ang mga labi ni Major Emmanuel Makalintal, flight examiner at piloto ng bumagsak na C-130 transport plane sa bayan ng Patikul, Sulu noong Hulyo 4.



Isa lamang si Makalintal sa 52 katao, kabilang ang 49 military personnel at 3 sibilyan, na naswai sa insidente.



Ayon kay Capt. Mark Ferdinand Villamin, Public Information Office ng Air Education, Training and Command, Sabado ng umaga dumating sa Batangas ang mga labi ni Makalintal at agad na idineretso sa punerarya.



Hindi na ito ipinasok sa Fernando Airbase sa Lipa dahil na rin sa kahilingan ng pamilya, kaya agad na itong idineretso sa bayan ng San Jose.

Para naman makapagbigay-pugay pa rin kay Makalintal, nagsagawa ang AETDC ng formation sa labas ng Fernando Airbase na dinaluhan din ni Batangas Vice Gov. Mark Leviste.



Biyernes ng hapon nang dumating sa Villamor Airbase sa Pasay City ang mga labi ni Makalintal.

Si Makalintal ay miyembro ng Philippine Military Academy class of 2007. — Ulat ni Andrew Bernardo