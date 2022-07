Nakalagay sa tatlong 40-foot container ang 3,160 master cases ng mga pekeng sigarilyo. Handout

Higit sa P131 milyong halaga ng mga umano’y pekeng sigarilyo ang nasamsam ng mga operatiba ng Bureau of Customs (BOC) sa Subic Bay Freeport, Zambales noong Lunes.

Ayon kay Maritess Martin, district collector doon, ang pagkadiskubre at pagkakumpiska ng mga pekeng sigarilyo ay resulta ng pinagsamang surveillance operations ng BOC-Subic at intelligence group sa profiling of shipments na may katulad na deklarasyon.

Nag-order ang BOC ng mabilisang issuance ng Pre-Lodgement Control Order sa shipment noong Lunes.

Ang nasamsam na mga sigarilyo ay hindi kasama sa mga brand ng sigarilyo sa listahan ng Bureau of Internal Revenue at List of Registered Importers of Cigarettes Brands.

Dagdag ng BOC, peke ang ginamit na pangalan ng consignee, kaya naglabas sila ng warrant of seizure and detention sa shipment bilang paglabag sa National Tobacco Administration Circular at BIR Revenue Memorandum circular at paglabag sa Republic Act No. 10863 sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act (CMTA).

– Ulat ni Rod Izon

