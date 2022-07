CFO, sinagot kung bakit hindi si Pangulong Duterte ang nagsabit ng medalya sa PAFIOO

MANILA - Noong Disyembre 2021 pa dapat natanggap ng Presidential awardees ang kanilang mga parangal at pagkilala.

Sa halip na sa Malacanang kung saan tradisyunal itong ginaganap mula pa noong 1991, sa Marriott Hotel sa Pasay City iginawad ang prestihiyosong parangal nitong June 29, isang araw bago bumababa sa pwesto si Pangulong Duterte.

Naudlot rin ang itinuturing nilang “once in a lifetime experience” na personal na makita, makamayan at mabigyan ng parangal ng isang incumbent president. Kaya naman, malaki ang panghihinayang ng ilang awardees.

Isa si TFC Europe correspondent at Banaag awardee na si Vandy Macion Brady na umasa na makakamayan niya si President Duterte.

“A bit disappointing kasi malayo din po yung byahe. Galing po ako sa Ireland. Nalaman na lang po natin three weeks ago na matutuloy na on the 29th at hindi sa Malacanang. Nakakalungkot but It’s still the same recognition. It’s still a prestigious award so okey lang naman po, sayang lang but hopefully sana naman one day makapunta tayo sa Malacanang,” sabi ni Macion Brady.

Ito rin ang saloobin ni Ver Cuizon, TFC correspondent mula Germany na nanghihinayang dahil hindi naranasan ng kanyang kasamang awardees na mabigyan ng pangulo ng parangal sa Malacanang. Dalawang beses na kasing naparangalan si Cuizon sa Malacanang.

Una noong 2004, bilang Banaag awardee at isang Lingkod sa Kapwa Pilipino (LINKAPIL) award noong 2006 para sa kanyang organisasyong Ala Eh Germany, kung saan siya ang founding president.

“Siyempre deep inside gusto mo dahil this is a Presidential Award, gusto mo presidente talaga ang magbigay sayo, magsabit sa'yo katulad nung nangyari noong mga nakaraang taon,” sabi ni Cuizon, Banaag awardee.

Nanghihinayang si Ver Cuizon para sa kanyang kapwa awardees dahil sa hindi pagdating ni Pangulong Duterte sa awarding ceremony. Dalawang beses na kasing nabigyan ng Presidential Award si Cuizon sa Malacanang | CFO photo

Ayon kay Commission on Filipino Overseas (CFO) Secretary and Chairman, Retired Justice Francisco Acosta na humalili sa pag-abot ng parangal at pagsabit ng medalya, humingi ng paumanhin ang presidente sa pagkakaantala ng Presidential Awards at sa hindi niya pagdalo sa parangal.

“It’s something to do with pandemic, kasi naurong ang lahat ng important events, even in Malacanang. Ngayon itong sa atin ang tradisyunal nito December pero we know that pandemic (pa noong) December. So we cannot do it last December so naurong ngayon dito sa 2022,” paliwanag ni Acosta.

Maliban sa pandemya, sumabay pa ang eleksyon at proklamasyon ng bagong pangulo.

Dagdag pa ni Acosta dahil bilang na ang araw ng Duterte administation noon at abala na ang transition team ni incoming President Bongbong Marcos sa Malacanang kaya minabuti nilang ilipat ang venue sa Marriott Hotel.

“Ngayon ang first choice sana namin Manila Hotel ang problema naman sa Manila hotel, it is the site of the incoming President’s oath-taking, and that area is blocked off. Fortunately, we had the Marriott in mind already early on because Marriot is you can see enough space for everybody, it’s a five-star hotel,” sabi ng Kalihim.

Itinakda ang buwan ng Hunyo bilang, “it’s now or never moment” para sa Presidential Awards.

“We realized that our guests are coming from abroad so it will take a while for them to arrange their travel plans. They are still working and many so nung umabot na nung June, Malacanang decided not to hold any affair in Malacanang to give way in transition. So nilinis na siguro yung Malacanang and everything as a matter of fact as of last week the President already left for Davao,” saad ni Acosta.

Naiintindihan naman ni Pamana ng Pilipino awardee Pamela Gotangco ang dahilan kung bakit wala si Pangulong Duterte at hindi sa Malacanang ginanap ang Presidential Awards ngayong taon.

“To be honest I’m a bit disappointed because I’m really looking forward to going to Malacanang. It will be an honour to be there and to see the Malacanang Palace to be awarded there. I think something that we all wait for as Filipinos abroad go and see kaya nga lang unfortunately maraming pangyayarI na hindi pwedeng ganapin sa Malacanang today so naiintindihan ko naman po,” sabi ni Gotangco.

Gayun din si Salud Eclarinal, ang ina ni ABS-CBN Europe, Middle East at Africa News Bureau Chief Rose Eclarinal. Si Ginang Eclarinal ang tumanggap ng Banaag award ng kanyang anak.

“As a mother I’m already contented basta ma-acknowledge lang po ang kanyang kakayahan okey lang po sa akin, pero para sa kanya I know that she deserves the best. Sayang at hindi po doon sa Malacanang, hindi si President Duterte,” sabi ni Salud Eclarinal, ina ng Banaag awardee.

Umaasa si outgoing CFO Secretary Acosta na ipagpapatuloy at mas lalo pang mapalawig ang Presidential Awards ng Marcos administration.

“Sana po, this is the one of the flagship project of the Commission because through this award that the Commission is able to recognize the Filipinos, the Filipino communities and the organizations even foreigners who helped the Filipinos abroad and helped in our national development. It is very important to give these awards as incentives to the awardee and to others who are similarly inclined to help other Filipinos, because who else can help our kababayans abroad kung hindi yung kapwa Pilipino,” sabi ni Acosta.

Noong 1988, idineklara ni dating Pangulong Corazon Aquino ang buwan ng Disyembre bilang “Month of Overseas Filipinos”.

Mula noon nagsagawa ng iba-ibang aktibidad at parangal ang Commission on Filipinos Overseas (CFO) para kilalanin ang ambag ng Overseas Filipinos.

Naigawad ang unang CFO awards ni dating Pangulong Aquino sa 36 Overseas Filipino individuals at organizations noong 1991.

Sa bisa naman ng Executive Order no. 498 series of 1991, naging institusyon na ang nasabing awards at mula noon ay tinawag nang Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas (PAFIOO).

