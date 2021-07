ALAMIN: Ano ang tinututukang ‘variant of interest’ na Lambda variant ng COVID-19?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tinututukan ng mga awtoridad ang Lambda variant o C.37 variant ng coronavirus disease (COVID-19) na sa ngayon ay "variant of interest" pa lang.

Ang nasabing variant ay dominant sa bansang Peru, ayon kay Department of Health spokesperson Usec. Maria Rosario Vergeire.

"The C.37 or the Lambda variant is a variant of interest (VOI) that has become the dominant variant in Peru and has been detected in about 30 countries primarily in Latin America," ani Vergeire.

Ayon kay Vergeire, halos kapareho ng Lambda variant ang Delta variant, pero may naiiba itong amino acid sequence.

"It contains a number of mutations in the spike region, including the L452Q mutation in the same region as the L452R mutation of the Delta variant," dagdag niya.

May mga ulat na mas nakamamatay ang Lambda variant pero hindi pa umano ito pinal. Wala pa umanong ebidensiyang mas nakakamatay ito kumpara sa ibang variants of concern at variants of interest.

Ayon kay Vergeire, mahigit 7,000 samples na ang na-sequence sa bansa at wala pang nade-detect na Lambda variant.

"Rest assured that this variant is continously being monitored by our experts. Currently, there is no evidence that it is more deadly compared to other VOIs or VOCs. Moreover, of the 7,000+ samples sequenced locally, we still have not detected the Lambda variant," ani Vergeire.

Sabi naman sa TeleRadyo ni Department of Science and Technology Vaccine Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani, patuloy pa itong pinag-aaralan dahil sa mabilis na pagdami ng mga kaso lalo na sa Latin America.

Ayon kay Gloriani, lumalabas sa pag-aaral na mababa ang tsansang mahawa ang mga fully-vaccinated kontra COVID-19.

"Ang importanteng malaman natin diyan, hindi dadami ang mutations at variants kung nakokontrol ang transmission. Ang Latin America ay isa sa may mataas talagang kaso ng COVID," ani Gloriani.

"Kailangan talaga ang immunization. Pero importante ding masugpo ang transmission. 'Yung minimum health standards natin, kasama lahat yan," dagdag niya.