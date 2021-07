Supply ng COVID-19 vaccine sa ilang lungsod limitado

Vials of Pfizer’s COVID-19 vaccine rests on a table inside the Makati Coliseum on June 29, 2021.George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Limitado lang ang bakunahan sa lungsod ng Makati at Muntinlupa ngayong Lunes dahil sa kakulangan ng supply ng COVID-19 vaccine.

Ayon sa anunsiyo ng lokal na pamahalaan ng Makati City, wala munang vaccination para sa first dose para sa A4 Category o 'yong mga economic frontliners o mga manggagawa ngayong Lunes.

Hindi muna aniya matutuloy ang naka-iskedyul na pagbabakuna dahil hindi nakapag-deliver ang national government ng bakuna sa lungsod para sa A4 group.

Kaya sarado ang vaccination site sa Glorietta, Ayala Malls Circuit, Benigno Aquino National High School at Palanan Elementary School. Tuloy naman ang naka-schedule para sa second dose na gaganapin sa Makati Coliseum at Fort Bonifacio Elementary School.

Samantala, sa Muntinlupa, simula Lunes ipinagbabawal na ang walk-in sa mga vaccination site. Ito'y dahil din sa limitadong supply ng bakuna.

Kung dati, maaaring mag-walk-in sa mga vaccination site at mabibigyan ka ng bakuna kung may extra na supply dahil hindi nakarating ang mga naka-iskedyul. Pero ngayon, hindi na aniya iyan papayagan.

May kakaunting bakuna lang ngayong araw para sa first dose at kailangan makatanggap ng text message bago pumunta sa vaccination site.

Para naman mas mahikayat ang publiko sa Makati, simula Lunes makatatanggap ng P1,000 na gift certificate ang lahat ng senior citizen na nakakumpleto ng 2 doses ng bakuna sa lungsod.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News