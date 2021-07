Bodega ng isang cold storage facility sa Legazpi City nasunog

Ayon sa BFP, wala naman silang nakitang nakaimbak na bakuna sa nasunog na cold storage facility. Courtesy of Karren Canon

LEGAZPI CITY — Napasugod ang mga bumbero sa isang cold storage facility sa Barangay Bonot sa lungsod na ito nitong Linggo matapos sumiklab ang sunog sa pasilidad.

Ayon kay Bureau of Fire Protection (BFP) Legazpi Fire Marshall Fire Chief Inspector Jerickson Miraflor, ang nasunog ay maliit na warehouse na nagsisilbing imbakan ng ice cream.

"Dalawa kasi ang building sa loob ng facility. May main building at yung maliit na building. Yung maliit na building na cold storage facility yung nasunog, kung saan nakalagay yung mga freezer na may mga laman na ice cream," ani Miraflor.

Hinihintay pa ang pahayag ng pamunuan ng planta lalo't dito rin unang nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan ng Legazpi para paglagyan ng mga bakuna kontra COVID-19.

Pero ayon sa BFP, wala naman silang nakitang nakaimbak na bakuna sa nasunog na cold storage facility.

May kinalaman sa electrical connection ang tinitingnang sanhi ng sunog.

Suwerteng hindi nadamay ang iba pang freezer na nasa labas ng nasunog na pasilidad.

Mahigit 5 taon na rin ang operasyon ng planta na bukod sa mga ice cream, imbakan din ng karne at iba pang processed foods.

—Ulat ni Karren Canon

