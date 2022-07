MANILA -- Pinangunahan ni Mayor Honey Lacuna ang flag-raising ceremony sa Manila City Hall bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod.

Mainiti na tinanggap si Lacuna ng mga empleyado ng city hall na nag-unahan pa at nagkanya-kanyang selfie sa kanya.

TINGNAN: Pinangunahan ni Mayor Honey Lacuna ang flag raising ceremony sa Manila City Hall ngayong Lunes ng umaga. | via @RayaCapulong pic.twitter.com/o3NYFWMmgk — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 4, 2022

Sa maikling mensahe ni Lacuna sa kanila, nagpasalamat ang alkalde sa lahat ng tumulong, sumuporta, at naniwala sa kanya.

Sinabi rin ni Lacuna na ang unang marching order nya sa mga empleyado ay panatilihing malinis ang loob at labas ng city hall.

Kapansin-pansin naman na malinis na ang bahagi ng ilalim ng LRT station sa tapat ng city hall at wala na ring mga vendor at nakapark na sasakyan.

Hiningi naman ni Lacuna ang kooperasyon at tulong ng bawat isa at nangakong magiging tapat at patas anya sya sa lahat ng bagay.

Matatandaan na noong July 1, sa unang araw ng kanyang trabaho sa city hall, ininspeksyon ni Lacuna ang mga departamento at inalam kung ano ang mga dapat linisin at ayusin.

--TeleRadyo, 4 July 2022