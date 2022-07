Mga obra ng Pinay artist itinampok sa Brussels exposition

BRUSSELS - Ibinida ng Pinay artist na si Aurea Calanog ang kanyang mga obra sa isang exposition sa Brussels kamakailan.

Dati’y landscape ang forte ni Calanog, pero ngayon, itinuon nya ang kanyang panahon sa pagpipinta ng mga bulaklak bilang kanyang subject.

“Happy ako na makapag-participate sa exposition na ito. Marami naman akong natutunan sa aking mga ginawa lalo na mga technique sa acrylic. So nadagdagan pa rin ang aking kakayahan,” sabi ni Calanog.

Dahil sa kanyang galing at dedikasyon sa paglikha ng kanyang mga obra, tumanggap siya ng mga papuri, tulad ng isang propesor sa Ecole des Arts na humanga sa kanya.

(Isinalin mula sa wikang Pranses) “I think it’s the theme that she likes a lot. It’s nature. There is this sculptural side of the flowers that is as if we are small humans looking at big flowers,” sabi ni Quentin Smolders, Professor, Ecole des Arts.

May mahigit isandaang artists ang lumahok sa exposition. Dalawang taon ding natigil ang mga art exhibition sa Belgium dahil sa pandemya. Ayon kay Calanog, kabilang din ang kanyang mga obra sa isa pang exposition na gaganapin sa Oktubre sa Ghent.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Belgium, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: