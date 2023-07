1 sugatan sa pagsabog sa LPG store sa Maynila

Isa ang sugatan sa pagsabog sa tindahan ng isang liquefied petroleum gas (LPG) sa Sampaloc, Maynila, mag-aalas-11:30 ng gabi ng Biyernes.

Sa lakas ng pagsabog, gumalaw ang motorsiklo na nakaparada sa tindahan, batay sa mga kuha ng CCTV sa lugar.

Agad na rumesponde ang mga tanod ng barangay na ilang metro lang ang layo mula sa lugar ng pagsabog.

"Bigla siyang umilaw nang malakas, pag-ilaw niya maya-maya sumabog ng malakas. umatras kami ng kaunti. Rumesponde kami agad. Mayroon kami fire extiguisher. Kumuha ako agad nun," ayon sa tanod na si Emmanuel Zamora.

Agad ding natulungang umalis sa tindahan ang sugatang empleyado na si Romulo Pirante.

Tumangging magbigay ng panayam ang may-ari ng LPG outlet.

Ipinayo naman ni LPGMA President Arnel Ty na mag-ingat sa insidente.

"Number one tignan 'yung mga tangke na dinideliver sa kanila, pagka-ito ay hindi pinturado or walang kauukulang branding na nakalagay sa tangke, at ang pinakaimportante po ay yung brand name at saka 'yung selyo ng tangke po ay dapat magkapareho. 'Pag hindi po yan magpakareho pakiusap po namin wag lang po tanggapin yan at i-report sa pinakamalapit na barangay at kapulisan," ani Ty.

Nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente habang nagpapagaling sa ospital ang sugatang empleyado.

-- Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News