MAYNILA - Pagsadsad ng ekonomiya, mga isyu patungkol sa kalikasan at pandemya ang ilan sa mga problemang ipinangakong aayusin ng administrasyon ni Bongbong Marcos.

Isinaad niya ito sa isang talumpati ilang minuto lang matapos manumpa bilang ika-17 pangulo ng Pilipinas sa National Museum sa Maynila.

Sa kanyang inaugural address, sinabi niyang may mga pagkukulang ang COVID-19 response ng bansa na nais niyang ayusin.

"There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park," ani Marcos Jr. sa kaniyang talumpati.

Maaalalang nagkaroon ng COVID-19 si Marcos Jr. noong 2020, nang unang pumutok ang pandemya. Sa ngayon, nakakaranas ang ilang lugar, partikular na ang Metro Manila ng pagtaas ng mga kaso.

Layon din umano ng kaniyang administrasyon na tapusin sa schedule ang mga infrastructure program na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin.

"I will complete on schedule the projects that have been started. I am not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening," aniya.

Matatandaang inilunsad ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang Build, Build, Build program kung saan may mga proyekto gaya ng Metro Manila subway project na isinasaayos pa rin.

Kabilang umano sa mga plano ang isang komprehensibong infrastructure plan.

"Six years could be just about enough time," aniya.

Kasama sa ipinangako ni Marcos ang paggawa ng hakbang para puksain ang climate change. Ipinunto niya na ang Pilipinas ang ika-3 pinakamalaking polluter ng plastics sa mundo.

"The rich world talks a great deal but does a lot less about it than those with much less but who suffer more death and destruction from climate change and lack of adaptation," ani Marcos Jr.

Umupo si Marcos bilang ika-17 pangulo ng bansa, matapos makakuha ng 31 milyong boto noong Mayo 9.

Kasabay ng kaniyang panunumpa, sumalubong din ang ilang kilos-protesta na umaalma sa pagbabalik ng mga Marcos sa Malacañang, matapos sila alisin sa puwesto noong 1986 bunsod ng EDSA Revolution.

Kabilang sa mga pinapangambahan ng mga kritiko ang pagbubura sa kasaysayan ng mga karahasang nangyari noong namuno ang ama ni Bongbong na si Ferdinand Marcos Sr. sa ilalim ng Batas Militar.

May tila paglilinaw dito si Marcos, na nagsabing wala umano sa usapan ng pagsasaayos ng educational curriculum sa kaniyang administrasyon ang mga paksa tungkol sa kasaysayan.

"I am talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills," aniya.

Nangako siyang maipapatupad ang mga hangarin niya para sa bansa, bago tapusin ang talumpating nagtagal nang halos 25 minuto.

"I will need your help, I want to rely on it but rest assured I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done," ani Marcos.

Matatandaang sinabi ni Marcos na magiging simple pero tradisyunal ang kaniyang inauguration.

-- May mga ulat nina Jessica Fenol, Jaehwa Bernardo, Job Manahan, at Davinci Maru, ABS-CBN News

