'Payak, payapang' public viewing ng urn ni PNoy dinagsa

Tahimik at walang ano mang palamuti ang huling "homecoming" ng yumaong dating pangulo na si Benigno Aquino III sa Ateneo De Manila University, kung saan inilagak ang kaniyang urn para sa public viewing.

Ito ang nais ng pamilya dahil sa kabila ng naging posisyon ni Aquino, simpleng namuhay umano ang dating pangulo.

Tahimik na dumating ang mga saskyan ng pamilya Aquino sa Church of the Gesu sa naturang paaralan, kung saan tinanggap sila ni ADMU President Fr. Roberto Yap.

Hindi na itinuloy ang planong foyer o arrival honors ng Armed Forces of the Philippines para sa dating commander-in-chief.

Hangad ng pamilya na hanggang kaya, gawing simple ang pag-alala para sa yumaong dating pangulo.

Dahan-dahang inilakad ng mga honor guard ang urn at bandila ng Pilipinas papasok ng simbahan.

Dinala ang mga labi ni Aquino sa eksaktong araw 5 taon matapos siyang magbigay ng talumpati sa graduating class of 2016, sa huling public speech niya bilang pangulo bago matapos ang kaniyang termino.

Sa Ateneo nag-aral si Aquino hanggang college, kung saan siya nagtapos sa kursong AB Economics.

Maaga ring dumating ang mga kaalyado niyang sina Sen. Franklin Drilon, dating Sen. Antonio Trillanes, mga opisyal ng kaniyang administrasyon gaya nina dating Energy Secretary Jose Rene Almendras, dating Department of the Interior and Local Government chief Mel Senen Sarmiento, dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares at dating Transportation secretary Mar Roxas na matalik niyang kaibigan.

Dumating naman sa parte ng administrasyon sina Executive Secretary Salvador Medialdea, Defense Secretary Delfin Lorenzana, AFP chief of staff Gen. Cirilito Sobejana, MMDA chair Benhur Abalos at COVID-19 testing czar Vince Dizon.

Sinabi ni Sen. Bong Go noong gabi ng Huwebes na tumawag na si Pangulong Rodrigo Duterte sa panganay na kapatid ni Aquino na si Ballsy Aquino-Cruz para makiramay. Tumatanaw aniya ng utang na loob si Duterte sa kanilang ina na nagbigay sa kaniya ng oportunidad sa public service.

Nag-alok din ng state honors ang pamahalaan para kay Aquino.

Nakiramay din sina Bise Presidente Leni Robredo at ang bagong Manila Archbishop na si Jose Cardinal Advincula kasama si Papal Nuncio Charles John Brown.

Nag-alay rin ng misa ang Ateneo community para kay Aquino.

Ayon sa nanguna sa misa na si Fr. Jett Villarin na matalik na kaibigan ng yumaong dating pangulo, maraming ininda ang dating pangulo hindi lang sa kalusugan kundi sa estado ng bayan.

Sa misa, inalala ni Villarin ang kaniyang huling pag-uusap kay Aquino.

"'Yung isang klaseng broken heart hindi kaya dito, broken heart, isa lamang ako sa marami na nakamalas sa kabiguan ng kanyang puso at hindi lamang dahil sa kanyang lovelife na hinalintulad niya sa Coke zero. Pangulo siya pero ilang beses siyang nakatikim ng talo. May mga hapon, na ibinuhos niya sa amin ni Cardinal Chito Tagle ang tampo, ang tampo niya sa simbahan pati na sa mga Hesuita, ang mga isyu niya sa sistema ng katarungan hindi lamang sa Korte Suprema, naroon lagi ang tampo sa bagal ng kilos sa kupad ng takbo ng pag-unlad ng bansa," ani Villarin.

Hanggang alas-10 ng gabi nitong Biyernes ang public viewing sa urn ni Aquino. Pero pansamantalang itinigil ang pagpasok ng mga bisita isang oras bago umarangkada ang misa.

Sa simbahan din gaganapin ang huling misa para sa dating pangulo bandang alas-10 ng umaga bago tumulak sa Manila Memorial Park para sa libing. Dito bibigyan ng gun salute si Aquino.

Umaga ng Huwebes nang bawian ng buhay ang dating pangulo dahil sa renal failure secondary to diabetes, ayon sa mga kaanak. Sinabi ring may plano sanang magpa-kidney transplant si Aquino, na namuno bilang ika-15 na pangulo ng bansa mula 2010 hanggang 2016.



-- Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News