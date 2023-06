Filipinos want livelihood, not dole out, Marcos Jr. says

MANILA — President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday said his administration is working to provide livelihood packages instead of dole out for the marginalized as Filipinos prefer to work for their families instead of asking for alms from the government.

Cash grants distributed to impoverished areas are supplemented with livelihood packages, Marcos said in his vlog.

“Nakikita natin sa panahon ng kahirapan, ang ugali ng Pilipino ayaw nilang umaasa at basta nag-aantay na lang ng ayuda, basta’t nag-aantay na lang,” the President said.

“Ang Pilipino, nasa ugali talaga natin na masipag tayo. Mas maganda para sa bawat Pilipino na sila ay nagtatrabaho, na mayroon silang aasahang kikitain at nang mayroon silang pag-asa na gumanda pa ang kanilang mga hanap-buhay,” he said.

“Mas gusto nila na magtrabaho kaysa umasa na lang sa ayuda,” he added.

The government has been distributing farm machineries from the Department of Agriculture, scholarships from the Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) and livelihood packages from the Department of Trade and Industry, Marcos Jr. said.

“Lahat ng ito sa isang lugar lang namin inilagay nang sa gayon ay mas madali para sa ating mga kababayan,” he said.

“Ito ay hindi lang mga ayuda na salapi kung hindi ayuda ng pagkakataon para sa mga mamamayang Pilipino nang mabigyan sila ng pagkakataon na makapag hanapbuhay at hindi lang umaasa na tumatanggap ng biyaya,” he said.

Marcos Jr. said his administration has also been working closely with foreign governments to ensure that overseas Filipino workers would be protected and that regional stability would be maintained.

“Sa tulong ng ibang bansa lalo na sa kalakalan ng investment o pagpasok ng negosyo, dala nito ang mga trabaho para sa mga Pilipino,” he said.

“Mula sa panahon ng ating mga ninuno hanggang sa ngayon, tanging pagkakaisa ang magpapalaya sa atin sa anumang mga pagsubok na haharapin pa natin bilang isang bansa,” he said.

“Pagkakaisa at pagkakaibigan ng mga bansang minsang naging bahagi ng ating kasaysayan upang mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga masisipag at magigiting ang mga talentadong Pinoy,” he said.

As he concluded the week when the Philippines celebrated its 125th Independence Day, Marcos Jr. said that the government is also striving to free the nation from the shackles of poverty, hunger and lack of opportunities.

“Sapat at murang pagkain pa rin ang siyang tanging magpapalaya sa atin mula sa gutom kung kaya’t walang tigil ang paglulunsad ng mga ganitong programa sa ating agricultural regions,” said the President, who also heads the DA.

“Kapag matagumpay ito, buong bansa ang makikinabang at maaaring mahigitan pa natin ang 100 percent rice self sufficiency,” he said.

“Ang kalayaang magkaroon ng masayang ekonomiya at pamumuhay ay bahagi rin ng inaasam pa nating kalayaan,” he added.

Meantime, Marcos Jr. assured the public that the government is preparing to sustain aid to Filipinos who had to be evacuated from the 6-kilometer radius of the restive Mayon volcano in Bicol.

“Ang paglaya mula sa kahirapan ay isang patuloy na digmaan na hinaharap ng ating pamahalaan kaya’t ang distribusyon ng tulong na pansamantala na alay sa ating mga kababayan ay hindi mawawala,” he said.

“Ito ay agarang lunas na nakakapag dala ng ginhawa sa libu-libong pamilyang Pilipino.”