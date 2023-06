Isang pasyenteng may dengue ang nasa pediatric ward ng ospital sa Calamba, Laguna. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa dengue lalo na ngayong panahon ng tag-ulan.

Para makaiwas sa lamok na may dalang dengue, sabay-sabay na naglinis ang mga piling barangay sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng synchronized dengue clean-up drive para puksain ang mga pinamumugaran ng lamok.

Ayon sa datos ng DOH, tumaas ang bilang ng dengue cases sa buong bansa.

Nakapagtala ang DOH ng 51,323 na dengue cases mula Enero 1 hanggang Mayo 20, 2023. Katumbas ito 30 porsiyento na pagtaas kumpara sa 39,620 sa parehong panahon noong 2022.

Samantala, may 176 na namatay ngayong taon, kumpara sa 212 sa parehong panahon noong isang taon.

Sa Metro Manila, may 5,726 kaso ng dengue na admitted sa iba't ibang reporting institutions sa rehiyon mula Enero 1 hanggang Mayo 20, 2023 na 68 porsiyento na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong 2022.

Karamihan ng mga kaso ay kabilang sa 5-9 years age group.

Paalala ni Health Undersecretary at spokesperson Eric Tayag, ugaliin ang 4S strategy para mapangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok:

Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok kabilang ang mga lumang gulong at trapal na may tubig at maaaring pamugaran ng lamok.

Sarili ay protektahan laban sa lamok gaya ng pagsusuot ng long sleeves, paggamit ng insect repellent, kulambo, at nets sa mga bintana.

Sumangguni agad sa pinakamalapit na pagamutan

Suportahan ang fogging o spraying sa mga hotspots

"Hanggang hindi natin natatagupuan po 'yan, patuloy po 'yung pagdami ng lamok sapagkat ngayong rainy months, asahan natin na maraming lamok," ani Tayag.

Kabilang sa mga sintomas ng dengue ang mataas na lagnat bagamat maaari aniyang walang lagnat at maging asymptomatic, pagsusuka, at pananakit ng katawan.

Mainam na magpa-test din agad para malaman din kung ang lagnat ay dahil sa dengue at hindi dahil sa trangkaso o COVID-19.

"Ang dengue po ay traydor if I may use the word traydor. It’s fatal, it can be fatal kung late maagapan, puwedeng ikamatay lalong-lalo na sa mga kabataan na immune compromised, malnourished at mga very vulnerable po… We really enjoin everyone lalo sa panahon ng tag-ulan to be very, very... suspect kapag nagkaroon ng fever po past the third day, kailangan na pong pumunta sa mga health centers," ani Dr. Aleli Sudiacal, Director IV ng DOH Metro Manila Center for Health Development.

Samantala, batay rin sa datos ng DOH, tumaas din ang bilang ng influenza-like illness sa Pilipinas.

Nakapagtala ang DOH ng 70,275 cases ng influenza-like illness mula Enero 1 hanggang Mayo 20, 2023 kumpara sa 32,883 cases sa parehong panahon noong 2022 o 114 porsiyento na pagtaas.

Tumaas din ang bilang ng nagkaroon ng iba't ibang klase ng mga sakit gaya ng mga nagka-diphtheria, measles at rubella, neonatal tetanus, non-neonatal tetanus, at pertussis kaya hinihikayat din ng ahensiya ang pagbabakuna laban sa mga sakit.

Kinumpirma rin ni Tayag na magsisilbi rin siyang tagapagsalita ng DOH.

