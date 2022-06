Duterte aminadong hirap na rin makabasa

Si Pangulong Rodrigo Duterte sa speech niya sa pagbaba ng tunnel boring machine sa Metro Manila subway project sa Valenzuela City noong June 12, 2022. Alfred Frias, Presidential Photo

MAYNILA — Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes na sa kanyang edad ngayon, hirap na rin siya sa pagbabasa.

Sinabi niya ito habang binabasa ang kanyang talumpati sa pagbisita niya sa National Academy of Sports sa New Clark City sa Tarlac.

"Ang mata ko nagdodoble na ‘yung… I’m 77 years old," sabi ni Duterte habang iniisa-isa ang mga binabating panauhin sa programa.

Aniya, posibleng lumala pa ito sa susunod na taon.

"I don’t know if I’d be able to read next year any of — well, any written document for that matter," sabi ni Duterte.

Una nang inamin noon ng Pangulo na mayroon siyang neuromuscular disease na "myasthenia gravis" at Barrett esophagus na dahil naman sa kanyang pagiinom noon ng alak.

