Paglabas ni Sen. Leila De Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court nitong Hunyo 13, 2022 matapos dumalo sa hearing. Mark Demayo, ABS-CBN News



MANILA — Tuloy ang paglilitis kay Sen. Leila de Lima sa kabila ng pagbawi ng testimoniya ng ilang mga nag-akusa at nag-ugnay sa kaniya sa transaksyon ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison, ayon sa Department of Justice (DOJ) ngayong Martes.

Sabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra, base sa naging abiso sa kaniya ng panel of prosecutors sa mga kaso laban kay De Lima, may dahilan pa rin para ipagpatuloy ang kaso laban dito.

Hangga't hindi naihaharap sa korte para sa cross examination ang mga indibidwal na bumawi ng kanilang testimoniya laban kay De Lima ay wala itong bigat sa kaso, ayon kay Guevarra.

Dagdag pa niya, ang bola dito ay nasa poder pa rin naman ng hukom na may hawak sa kaso.

“The panel of prosecutors in the De Lima cases has advised the Justice Secretary that, after a thorough review of the evidence already presented as well as evidence still to be presented, there is good reason to continue the active prosecution of the senator," sabi ni Guevarra.

"As far as the 'retractions' of certain persons are concerned, the prosecution takes the position that until these persons are actually presented in court for examination to ascertain their truthfulness, their alleged recantations have no probative value whatsoever. In any event, the final say on the disposition of the cases rests on the judge alone and no other,” dagdag niya.

Para kay De Lima, ang mga kasong isinampa laban sa kaniya ay bahagi ng political persecution ng kasaluyang administration dahil sa mga pagtuligsa niya sa mga polisiya at programa ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Nakakulong ang senadora mula pa noong 2017 dahil sa naturang mga kaso.

Hindi pinalad si De Lima na manalo sa nagdaang halalan kung saan tumakbo siya muli sa pagka-senadora. Bago naging mambabatas, siya ay naging Justice Secretary at chairman ng Commission on Human Rights.

DOJ PROSECUTOR, WALANG PAGTUTOL SA HIRIT NA MEDICAL FURLOUGH NI DE LIMA

Samantala, walang pagtutol ang panig ng prosekusyon sa hirit na medical furlough ni De Lima.

Ito ang sinabi ni Prosecutor General Benedicto Malcontento nang tanungin ng mga mamamahayag matapos ang mosyon ng kampo ng senador na makapagpa-ospital dahil sa kinakailangang operasyon sa kaniyang uterus.

Ayon kay Malcontento, hindi sila tutol sa medical furlough ng mambabatas at kailangan lang na maisaayos ang seguridad sa pagtungo niya sa ospital.

Wala lang aniyang dapat na magiging panayam sa media kapag nagtungo na siya sa ospital para magpa-opera.

Kinakailangan din aniyang magsumite ng report sa korte kung anong medical procedures ang pinagdaanan ng senadora.

“We will not object, subject to usual protocols only. Security arrangements, no media interviews relating to the merits of the cases, to submit reports of the medical procedures to the court and related matters,” sabi ni Malcontento.

Una nang naghain sa korte sa Muntinlupa ang mga abogado ni De Lima para sa kinakailangang “major procedure” dito sa Manila Doctor’s Hospital.

Sabi ni Atty. Filibon Tacardon, kailangang maisagawa ang operasyon sa kanyang kliyente kaya humirit na makalabas ito ng kulungan mula Hunyo 19 hanggang 25.

Pumayag na ang Muntinlupa RTC Branch 204 sa hirit ng kampo ng senadora at hinihintay na lang ang desisyon ng Branch 256.

