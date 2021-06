Limitadong pagbubukas ng ilang gym, paglabas ng bakunadong senior citizens pinayagan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pinayagan na ng pandemic task force na nakatuon sa coronavirus disease (COVID-19) response ng bansa na magbukas ang indoor non-contact sports venues sa National Capital Region (NCR) Plus nang hanggang 30 porsiyentong kapasidad basta't may safety seal certification ang mga ito.

Kasama rito ang mga gym, fitness studios, skating rinks, at racket sports courts.

Ayon sa Department of Trade and Industry (DTI), papayagan lang magbukas ang mga establisimyentong may safety seal certification para mapatunayang sumusunod sila sa mga regulasyon ng IATF gaya ng tamang bentilasyon.

Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, malaking tulong ito para makabalik ang libo-libong manggagawa sa NCR.

"Dito lang sa mga gyms, ang binigay lang sa amin na numero diyan, 'yung industriya would have 22,000 workers at mga involved du'n sa industriya na 'yan kaya malaking tulong din yan sa mga makakabalik sa industriya na yan. Ang request lang natin na magpa-safety seal para masiguro that they are complying sa minimum health protocol," ani Lopez.

Pinayagan na rin ng IATF na lumabas ang mga senior na "fully vaccinated" pero nilinaw nila na bawal pa silang mag-interzonal travel.

Samantala, aarangkada sa Hunyo 16 ang pagpapaikli ng quarantine period sa 7 araw para sa mga inbound international passengers na una nang nabakunahan sa Pilipinas.

Sinabi ng IATF na dapat makakuha ang mga pasahero ng certification mula sa Deparment of Communications and Technology o sa city health officer ng lokal na pamahalaan kung saan sila binakunahan at maberipika ang kanilang vaccination card.

Sa susunod na linggo nakatakdang isumite ng IATF ang kanilang rekomendasyon sa quarantine classification.

Malaki umano ang posibilidad na ibaba sa "Regular GCQ" ang NCR Plus Bubble kapag mapaso na sa Hunyo 15 ang quarantine restrictions dahil sa lumiliit na umanong bilang ng kaso ng COVID-19.

Pero payo ng Philippine College of Physicians (PCP) sa IATF, huwag madaliin ang pagluwag ng quarantine classifications sa NCR Plus.

"'Wag nating hintayin na bumalik ulit tayo doon sa Marso wherein magtatawag na naman ang gobyerno natin ng total lockdown. I hope na i-maintain na lang muna siguro natin ngayon. Anyway, nakakalabas naman ang mga tao. I don't think we need to be in a hurry sa paglo-loosen up ng ating quarantine measures," ani PCP President Maricar Limpin.

Dapat din aniyang maghinay-hinay dahil may napapansing pagdami ng COVID-19 cases sa mga ospital - gaya ng Philippine Health Center kung saan 100 porsiyento ang occupancy rate sa ICU.

"I can really say this, maski dito sa ospital kung saan ako affiliated, 'yung ICU namin napuno na naman tapos 'yung regular COVID wards namin puno rin. May hintayan na naman bago namin puwedeng i-admit ang mga pasyente. Ibig sabhin, medyo tumataas," ani Limpin.

Pabor naman ang OCTA Research na luwagan ang kasalukuyang heightened GCQ sa NCR Plus Bubble ngayong gumaganda na ang indicators ng COVID-19 cases.

Pero para sa kanila, hindi pa uubrang ilagay ang lugar sa mas maluwag na MGCQ dahil hindi pa bumababa ng 5 porsiyento ang positivity rate.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News