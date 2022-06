91 magsasaka, land reform advocates kinasuhan matapos arestuhin sa Tarlac

MAYNILA — Sinampahan ng kasong malicious mischief at illegal assembly nitong Biyernes ang 91 magsasaka at land reform advocates na inaresto noong Huwebes sa Concepcion, Tarlac.

Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, giniba umano ng mga nahuli ang mga tanim na tubo sa nasabing lugar na pag-aari ng Agriculture Cooperative. Rumesponde lang daw ang mga pulis sa reklamo ng may-ari ng lupa.

Lumaban umano ang mga nahuli at pilit na hinaharangan ang mga pulis.

“Yung ginawa namin is a purely police operation lang… may sumbong sa atin na may destruction ng property sa isang barangay, nagresponde lang ang pulis natin," anin Lt. Col. Reynold Macabitas, hepe, ng Concepcion police.

JUST IN: 83 out of 91 arrested in #HaciendaTinang will be charged with illegal assembly with recommended bail of P36,000 each, and malicious mischief with recommended bail of P3000 each. Whole group would need P3.2 million for bail alone. @ABSCBNNews