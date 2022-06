93 magsasaka, land reform advocates ilegal umanong hinuli sa Tarlac

MAYNILA—Nagkilos-protesta sa Liwasang Diokno Freedom Park sa Quezon City ang ilang mga kabataan para ipanawagan ang kalayaan ng hinuling mga magsasaka at agrarian reform advocates sa Concepcion, Tarlac nitong Huwebes.

— Reiniel Pawid (@PawidReiniel) June 9, 2022

Ayon kay Kej Andres, spokesperson ng Student Christian Movement of the Philippines (SCMP) , ilegal umanong dinakip ng mga pulis ang 93 magsasaka at land reform advocates sa Brgy. Tinang.

TINGNAN: Dinakip ng pulisya ang 87 magsasaka at agrarian reform advocates sa Brgy. Tinang, Concepcion, Tarlac.



— Reiniel Pawid (@PawidReiniel) June 9, 2022

Nagsasagawa umano ng collective farming activity ang grupo nang bigla silang hulihin.

"‘Yung mga kinulong po mga peasant at mga estudyante na nakipamuhay at nakibungkal sa mga pesante upang igiit yung kanilang karaptan sa lupa," ani Andres.

Ayon sa SCMP, kabilang ang mga nahuling magsasaka sa listahan ng agrarian reform beneficiaries sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program.

Sinasaka nila ang 2 ektaryang lupa na saklaw ng 200-hectare land na ipamamahagi ng Department of Agrarian Reform.

Noong 1995 pa dapat naipamahagi ang sakahan sa 236 benepisyaryo subalit naantala ito nang igawad ito sa ibang kooperatiba.

Sa inisyal na imbestigasyon ng PNP, giniba umano ng mga nahuli ang mga tanim na tubo sa nasabing lugar na pag-aari ng agriculture cooperative.

Sa pagresponde ng mga pulis sa reklamo ng may-ari ng lupa, lumaban umano ang mga nahuli at pilit na hinaharangan ang mga pulis.

Bahagyang nagkatensyon sa lugar ng isa-isa nang arestuhin ng mga pulis ang mga magsasaka at grupo ng land reform advocates.

Inihahanda ng PNP ang pagsasampa ng kasong malicious mischief, Violation of Article 151 (resistance and disobedience of a person in authority or his agent of such person) at obstruction of justice laban sa mga nahuli.—Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News

