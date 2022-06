Larawan mula Kasibu PNP

Patay ang isang 40-anyos na mekaniko matapos siyang maipit at makaladkad nang kaniyang kinukumpuning van sa bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya, Sabado ng hapon.

Ayon sa chief investigator ng Kasibu Police na si Pol. Sr. MSgt. Prudencio Domingo, nasa ilalim ng van ang biktima na nagkukumpuni ng sumalpok rito ang isang AUV sa sa Barangay Binogawan.

Sa lakas ng impact, naipit sa ilalim ng van ang biktima at nakaladkad siya na 3 metro ang layo.

Lumalabas sa imbestigasyon na nakaidlip umano ang driver ng AUV kaya dumiretso at sumalpok ito sa van na nakapwesto sa gilid ng kalsada.

Idineklarang dead-on-arrival sa ospital ang biktma na nagtamo ng matitinding sugat sa iba't-ibang bahagi ng kanyang katawan.

Ligtas naman ang driver ng AUV.

Nasampahan na ang driver ng AUV ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.—Ulat ni Grace Alba

