Bangkay ng lalaking nakagapos natagpuan sa Iloilo

Natagpuan ang bangkay ng isang lalaking nakagapos at nakabalot ang ulo ng duct tape sa gilid ng ginagawang kalsada sa Barangay Sooc, Arevalo, Iloilo City, Miyerkoles ng umaga.

Kinilala ang biktimang si John Louie Macogue, nasa tamang edad, at nakatira sa Barangay Rima-Rizal.

Ayon sa Arevalo police, ipinagbigay-alam sa kanila ng mga residente na may isang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada na nakagapos ang mga kamay at paa, at nakabalot ang ulo ng duct tape.

Kaagad na rumesponde sa lugar ang Arevalo PNP at tumawag ng SOCO.

Matapos masuri ng SOCO, nakitang may 3 tama ng bala sa ulo ng lalaki.

Narekober din sa lugar ang ilang sachet ng pinaniniwalaang shabu at dalawang slug ng .45 caliber pistol.

Sa pahayag na inilabas ng Iloilo City Police Office, ang natagpuang bangkay ay ang itinuturing na suspek sa pagbaril-patay sa isang commercial sex worker nitong Lunes sa Valeria-Ledesma St., City Proper, Iloilo City.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC

— Ulat ni Rolen Escaniel