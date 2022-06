Bangkay natagpuan sa isang ilog sa Paranaque

Watch more News on iWantTFC

Kinilala na ang bangkay ng lalaking natagpuan sa isang ilog sa Barangay La Huerta sa Paranaque City.

Napag-alaman ng Paranaque Police na siya ay miyembro pala ng gun for hire group at may patong patong na reklamo sa lungsod ng Pasig.

Inaresto sa Baclaran ang lalake noong Lunes.

Ito ay matapos magsumbong ng isang taxi driver na kahina hinala ang kilos ng sakay niyang apat na pasahero.

Ng sumunod na araw, natagpuan ang walang buhay na katawan ng lalake palutang lutang.

Hinihintay pa ang resulta ng autopsy pero hinihinalang nalunod ito.

Patuloy naman na hinahanap ang ibang kasamahan ng naturang suspek.

Samantala, dalawang Indian national naman ang nadakip sa Paranaque pa rin matapos mang holdap at mamaril sa Las Pinas nuong Linggo.

Natunton kahapon ang mga suspek sa Barangay Marcelo.

Batay sa imbestigasyon, sinubukan lumaban ng biktima kaya binaril siya ng isa sa mga suspek sabay tinangay ang nasa P20,000 pera nito. Nakaligtas naman ang biktima at kasalukuyang nasa ospital.