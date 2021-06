Duterte: Mga may COVID na di nag-iingat makahawa sa iba maaaring kasuhan ng murder

People visit stalls in Divisoria in Manila on March 20, 2021, the same day health authorities tallied 7,999 cases of COVID-19, the highest so far. George Calvelo, ABS-CBN News/file

MAYNILA—Sumasang-ayon si Pangulong Rodrigo Duterte sa naging mungkahi ni Chief Presidential Legal Counsel Sec. Salvador Panelo na maaaring panagutin sa kasong murder ang mga may sakit ng COVID-19 na hindi nag-iingat para na hindi makahawa ng iba.

Sa pulong ng Inter-Agency Task Force Lunes ng gabi, ipinaliwanag ni Panelo na may mga mabibigat na parusa na maaaring ipataw sa mga patuloy na lumalabag sa health protocols na itinakda ng gobyerno.

“Kasi iyong unang sitwasyon hindi niya alam na may sakit siya, baka nahawa lang siya, kaya kung iyon po ay namatay pupwede iyon pumasok sa homicide. Pero kung maselan ito na sugat o injury, maaaring reckless imprudence resulting to physical injury or depende kung serious or less serious. Pero kung alam niya, at pumunta sa isang lugar at may sakit siya ng coronavirus, at namatay, ay iyan po ay talagang sadyang pagpatay iyan. Iyan po ay papasok sa murder sapagkat intentional," ani Panelo.

Sagot naman ni Duterte: "Iyong sabi mong murder, although medyo malayo siguro sa isip ng tao iyan, but it is possible. If he knows that he is sick with COVID-19, and he goes about nonchalant, papasyal pasyal ka lang diyan. You are maybe it if it is intentional, malayo iyan. Pero it could be murder sabi ni Sal. At iyang reckless imprudence, mas swak doon sa sitwasyon na iyon."

Bukod sa homicide at murder, maaari rin aniyang mapanagot ang mga sumusuway sa health protocols sa mga kasong resistance or disobedience to authorities at paglabag sa Republic Act No. 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act, ayon kay Panelo.

Samantala, inihayag naman ni Department of the Interior and Local Government Sec. Eduardo Año na may mga naitatala pa rin ang Philippine National Police na mga paglabag sa health protocols.

Ani Año, umabot sa 50,021 ang hindi nagsusuot ng face mask, habang nasa 613 ang dumalo sa mga mass gathering. Mayroon ring 13,882 na lumabag sa physical distancing.

Sa bilang na ito, nasa mahigit 1,000 na ang nasampahan ng kaso sa korte.

